贊成一定程度鎖國！柯文哲：時間久醫療體系會被穿透

▲民眾黨主席柯文哲出席國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

桃園醫院院內感染問題持續延燒，民眾黨主席、台北市長柯文哲23日在臉書表示，不能只單看一採結果，應該先對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，同時擴大居家檢疫，避免感染擴散。柯文哲下午出席民眾黨國政班結業式活動受訪說，在打疫苗之前還有半年的空檔，「我是贊成一個程度鎖國」。

柯文哲表示，要解決問題終究還是要打疫苗，問題是疫苗還沒打之前，還有半年的空檔，「其實我是贊成一個程度鎖國，因為每天進來這麼多，久了醫療體系就會被穿透」。

柯文哲23日在臉書表示，社區感染擴大，請指揮中心公布確診個案高密度足跡區域。昨天案852護理師照顧過的9旬老翁（案881），及老翁的6旬大女兒（案882）相繼確診，老先生原本一採陰，後來因為牙痛，到長庚醫院就醫二檢後才確診，後續疫調匡列老翁的女兒，也確定遭感染。

柯文哲說，感染與檢測時間太近，因還在潛伏期間，便會發生偽陰性反應。如今部桃院內感染已經向外擴散，連續出現好幾位一採陰，二採確診的狀況，顯示這是一個嚴重問題。

柯文哲指出，變種病毒活性強，傳染速度快，而且已經社區感染。此刻，指揮中心恐怕要滾動修正SOP，不能只單看一採結果，應該先對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，同時擴大居家檢疫，避免感染擴散。

「另外，我也呼籲，對於部桃確診感染者，指揮中心應公布確診個案高密度足跡區域。」柯文哲說，過去只要認為「疫情在掌握中，就不予公布足跡」的做法應該要調整，與其花費心力劃出一條未必真正準確的感染途徑，不如給國人更直接、透明的資訊，讓民眾和該區域的醫療院所提高警覺，會是現階段更適宜且有效率的方式。

最後柯文哲說，週末假日，防疫人員人力吃緊，疫情卻在拉警報，「讓我們對所有防疫人員致上最深的感謝，台北市的醫療系統已經做好準備，我們會齊心齊力，與大家一起度過難關」。