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應曉薇歲末送暖！王令麟捐60萬元火雞大餐　柯文哲力挺助弱勢

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市長柯文哲與東森集團總裁王令麟親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇舉辦歲末送暖活動，東森直消電商董事長王令麟(右2)捐贈150組火雞大餐，台北市長柯文哲(左2)出席力挺，更在現場秀一段切火雞刀工。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終是送暖的季節，東森直消電商與台北市議員應曉薇議員攜手舉辦愛心公益活動，於今日（1/23）在萬華日祥區民活動中心，為弱勢族群無償提供美食和保暖衣物。東森直消電商捐贈150組火雞大餐，每隻火雞皆是台灣在地養殖，重達5公斤，總市值約60萬元，由莊敬高職餐飲科師生協助分切製作成近2千份精緻餐盒；除了火雞之外，應曉薇的母親也自掏腰包數十萬元添購3千件發熱衣，讓大家在寒冬中不僅暖身更暖心。台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤及黃珊珊、東森直消電商董事長王令麟均親自出席，熱情響應歲末送暖活動。

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市長柯文哲親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇舉辦歲末送暖活動，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤及黃珊珊和東森直消電商董事長王令麟、莊敬高職校長林淑貴，皆一同出席。

東森直消電商董事長王令麟表示，東森不只做生意也一直致力於公益，很感謝台北市議員應曉薇每年都舉辦愛心歲末送暖活動；2020年至今受疫情影響，讓台灣農民非常辛苦，東森直消電商身為銷售平台應該為農民盡一份心力，所以此次提供來自台灣農民特產大火雞，每隻重達5公斤，希望不只幫助有需要的弱勢朋友，還能幫助農民。王令麟期盼未來能有榮幸年年參與這麼有意義的活動，也深信儘管疫情持續不斷，但台北市在柯市長的帶領和市府團隊的努力之下，一定能平安度過。

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市長柯文哲與東森集團總裁王令麟親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲東森直消電商董事長王令麟表示，東森長期做公益，不但幫助弱勢族群，也讓台灣農民的好產品被看見。

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市長柯文哲與東森集團總裁王令麟親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲東森直消電商捐贈百隻火雞，讓弱勢族群免費享用美味大餐，台北市長柯文哲特別頒發感謝狀。

活動一早就有不少民眾戴著口罩、手持證明文件，前來領取火雞餐盒以及發熱衣，應曉薇一一親手發送，期間更不斷親切問候民眾近況、貼心幫挑衣服尺寸；還有民眾熱情要求合影，場面十分溫馨。應曉薇表示歲末送暖活動能順利進行，要特別感謝東森直消電商慷慨捐贈火雞大餐，還有莊敬高職上百位師生總動員，為了提供乾淨衛生的餐盒，三天前就開始處理食材，十分辛苦。應曉薇也特別提到她的母親年年都自掏腰包做公益，今年選擇自費數十萬元幫弱勢族群添購3千件發熱衣，讓大家穿在身上溫暖過冬。

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇每年年末皆舉行公益愛心活動，今年以餐盒和發熱衣照顧低收弱勢家庭。

台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤及黃珊珊也出席活動，一同見證社會溫暖有愛時刻。柯文哲致詞時表示，他要代表臺北市政府感謝應曉薇議員每年都舉辦公益活動；還要謝謝東森直消電商提供火雞，莊敬高職師生幫忙切火雞、分裝入盒，最後是里長們幫忙分送，這樣善行才能完整，有眾人一同參與讓送暖活動圓滿成功。副市長蔡炳坤則表示，以分送火雞餐盒的方式不僅達到防疫標準，還能讓弱勢族群把愛和溫暖帶回家，十分有意義。另外，也非常歡迎更多民間企業，像東森直消電商這樣熱情參與公益，做為良好的社會企業典範，一起發揮愛心支持社福團體、關懷在地，成就友善的台北市。

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市長柯文哲與東森集團總裁王令麟親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲於今日活動現場分切火雞，象徵分送愛心。他也向東森直消電商、莊敬高職師生和各區里長表示感謝，有眾人之力才能圓滿完成此次送暖活動。

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲莊敬高職餐飲科師生為了分切火雞裝盒，三天前就開始總動員。

台北市議員應曉薇1/23舉辦的「歲末送暖活動」為了配合全民防疫、避免群聚風險，於萬華區分不同區域和時段進行，民眾至現場需配合戴口罩、量體溫的措施，再憑低收證明等文件就能領取1份美味火雞餐盒與1件發熱衣回家。

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