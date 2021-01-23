應曉薇歲末送暖！王令麟捐60萬元火雞大餐　柯文哲力挺助弱勢

▲台北市議員應曉薇舉辦歲末送暖活動，東森直消電商董事長王令麟(右2)捐贈150組火雞大餐，台北市長柯文哲(左2)出席力挺，更在現場秀一段切火雞刀工。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終是送暖的季節，東森直消電商與台北市議員應曉薇議員攜手舉辦愛心公益活動，於今日（1/23）在萬華日祥區民活動中心，為弱勢族群無償提供美食和保暖衣物。東森直消電商捐贈150組火雞大餐，每隻火雞皆是台灣在地養殖，重達5公斤，總市值約60萬元，由莊敬高職餐飲科師生協助分切製作成近2千份精緻餐盒；除了火雞之外，應曉薇的母親也自掏腰包數十萬元添購3千件發熱衣，讓大家在寒冬中不僅暖身更暖心。台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤及黃珊珊、東森直消電商董事長王令麟均親自出席，熱情響應歲末送暖活動。

▲台北市議員應曉薇舉辦歲末送暖活動，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤及黃珊珊和東森直消電商董事長王令麟、莊敬高職校長林淑貴，皆一同出席。

東森直消電商董事長王令麟表示，東森不只做生意也一直致力於公益，很感謝台北市議員應曉薇每年都舉辦愛心歲末送暖活動；2020年至今受疫情影響，讓台灣農民非常辛苦，東森直消電商身為銷售平台應該為農民盡一份心力，所以此次提供來自台灣農民特產大火雞，每隻重達5公斤，希望不只幫助有需要的弱勢朋友，還能幫助農民。王令麟期盼未來能有榮幸年年參與這麼有意義的活動，也深信儘管疫情持續不斷，但台北市在柯市長的帶領和市府團隊的努力之下，一定能平安度過。

▲東森直消電商董事長王令麟表示，東森長期做公益，不但幫助弱勢族群，也讓台灣農民的好產品被看見。

▲東森直消電商捐贈百隻火雞，讓弱勢族群免費享用美味大餐，台北市長柯文哲特別頒發感謝狀。

活動一早就有不少民眾戴著口罩、手持證明文件，前來領取火雞餐盒以及發熱衣，應曉薇一一親手發送，期間更不斷親切問候民眾近況、貼心幫挑衣服尺寸；還有民眾熱情要求合影，場面十分溫馨。應曉薇表示歲末送暖活動能順利進行，要特別感謝東森直消電商慷慨捐贈火雞大餐，還有莊敬高職上百位師生總動員，為了提供乾淨衛生的餐盒，三天前就開始處理食材，十分辛苦。應曉薇也特別提到她的母親年年都自掏腰包做公益，今年選擇自費數十萬元幫弱勢族群添購3千件發熱衣，讓大家穿在身上溫暖過冬。

▲台北市議員應曉薇每年年末皆舉行公益愛心活動，今年以餐盒和發熱衣照顧低收弱勢家庭。

台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤及黃珊珊也出席活動，一同見證社會溫暖有愛時刻。柯文哲致詞時表示，他要代表臺北市政府感謝應曉薇議員每年都舉辦公益活動；還要謝謝東森直消電商提供火雞，莊敬高職師生幫忙切火雞、分裝入盒，最後是里長們幫忙分送，這樣善行才能完整，有眾人一同參與讓送暖活動圓滿成功。副市長蔡炳坤則表示，以分送火雞餐盒的方式不僅達到防疫標準，還能讓弱勢族群把愛和溫暖帶回家，十分有意義。另外，也非常歡迎更多民間企業，像東森直消電商這樣熱情參與公益，做為良好的社會企業典範，一起發揮愛心支持社福團體、關懷在地，成就友善的台北市。

▲台北市長柯文哲於今日活動現場分切火雞，象徵分送愛心。他也向東森直消電商、莊敬高職師生和各區里長表示感謝，有眾人之力才能圓滿完成此次送暖活動。

▲莊敬高職餐飲科師生為了分切火雞裝盒，三天前就開始總動員。

台北市議員應曉薇1/23舉辦的「歲末送暖活動」為了配合全民防疫、避免群聚風險，於萬華區分不同區域和時段進行，民眾至現場需配合戴口罩、量體溫的措施，再憑低收證明等文件就能領取1份美味火雞餐盒與1件發熱衣回家。