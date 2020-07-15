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竹市衛生局推智慧減重　A3減重來(LINE@) 啟用

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▲「A3減重來(LINE@)」啟用，優先使用於減重班課程的學員。（圖／新竹市政府提供）

▲「A3減重來(LINE@)」啟用，優先使用於減重班課程的學員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市為推廣健康體位活動及鼓勵民眾維持健康體態促進健康，每年結合社區醫療資源及職場共同辦理「享瘦顧健康」減重班，透過專業團隊指導與協助健康減重，今年特別與在地廠商翊晟科技股份有限公司合作，開發「A3減重來(LINE@)」成為減重智慧得力助手，並首推夜市美食減重功能，透過智慧科技的運用強化民眾均衡飲食概念與自我健康管理，以期每位新竹市幸福健康城市市民都能朝保持輕盈窈窕身體少負擔邁進，享瘦顧健康。

新竹市衛生局局長王宗曦表示，隨著國人健康意識抬頭，「體重管理」、「熱量控制」一直是熱烈討論之議題，為了照顧民眾健康及預防代謝症候群，衛生局每年舉辦減重班，以教導市民如何健康減重，鼓勵腰圍測量男生控制在90公分、女生控制在80公分以下，鑒於現代line是最普及的通訊軟體，人手一機，為了讓減重班學員更能有效控制每日熱量攝取，今年特別委請台灣肥胖症衛教防制學會暨肥胖症專科醫師劉伯恩指導，將智慧科技巧思融入減重議題，與在地廠商翊晟科技股份有限公司共同合作以最貼近民眾生活的軟體，開發出可以紀錄每日體重、上傳三餐照片功能的line@工具，學員只要上傳所有日常飲食的食物照片，包含喜愛的各種夜市美食，經由 AI 的學習功能，就能直接判別與計算出食物熱量。

翊晟科技股份有限公司總經理孫晨祐說「A3減重來(LINE@)」串接了 LINE Official Account Manager 提供的操作界面，製作客製化訊息，不只是紀錄個人的飲食紀錄，透過營養師的專業建議，潛移默化教導民眾正確辨識六大類食物，達到衛教宣導的效果，擁有正確的飲食觀念和知識，讓有減重需求民眾達到智能減重的效益。

此「A3減重來(LINE@)」啟用，優先使用於今日首開班的享瘦顧健康減重班課程的每位學員，擔任減重班學員智慧減重小幫手，學員們可以隨時掌握自己體重管理進度，傳輸飲食記錄，認識專業的飲食建議，也專為愛吃夜市美食的朋友，另推出夜市美食減重功能，團隊走訪樹林頭夜市精選美食，透過專業營養師提供熱量計算建置此功能，讓減重者走訪夜市可以控制熱量又可以慎選享受美食，不用再苦苦忍耐，也可以進一步成功甩開腰內肉。邀您一起「智慧窈窕、健康減重」。

衛生局表示，世界衛生組織指出「肥胖是一種慢性疾病」，呼籲重視肥胖對健康的危害。比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。106年國人十大死因中，就有癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等7項與肥胖有關。呼籲市民關心自己的健康，養成規律運動和健康飲食習慣，維持適當體重，做好健康管理，才能活得久又健康。

衛生局建議市民可以每天花30分鐘從事身體活動，而且可以分段累積，每次15分鐘分2次，或是每次10分鐘分3次完成，例如10分鐘走路通勤、騎自行車10分鐘、跳跳健康操10分鐘等，效果與一次做完一樣，只要每天持之以恆，健康體能就會大大提升，建議成人BMI應維持在18.5（kg/m2）及24（kg/m2）之間，太瘦、過重或太胖皆有礙健康。疫後數位時代讓我們一起踴躍報名「A3減重來、享瘦顧健康」智慧健康減重課程，凡參與減重班者送一份小禮物，歡迎大家一起來拋開肚子上的肥油健康又輕盈，相關參加資格及活動訊息可洽詢三區衛生所。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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