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竹市衛生局《長照防疫最想問》新書　長照防疫照顧大全

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▲【長照防疫最想問」一書邀請到衛福部長陳時中提序。（圖／新竹市政府提供）

▲【長照防疫最想問」一書邀請到衛福部長陳時中提序。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第一本民眾版的長照防疫工具書《長照防疫最想問》於今日（6月1日）熱騰騰出爐！體溫測量該以哪一種溫度指標為標準？失智症患者不願戴口罩怎麼辦？在家長輩有哪些可維持肌力的運動？透過工具書之閱讀，有助提供您最適切的解答。新竹市衛生局指出，本次發表的《長照防疫最想問》是國內第一本專門以長輩、照顧者和長照工作人員的需求為出發點，邀集21名專家解惑，所集結成的長照防疫照顧大全。

後疫情時代，家中老寶貝的健康仍要加倍守護，新竹市衛生局自今年4月起，陸續自不同長照場域中，蒐集55個民眾最真實的長照防疫問題，再邀請21名專家學者協助解惑，最後集結成冊，並於今日發表《長照防疫最想問》一書。

衛生局長王宗曦表示，相較於年輕人，老年人可能因慢性疾病等因素造成免疫系統減弱，更容易受到病毒侵襲，罹病風險高出許多，武漢肺炎疫情趨緩，但其他的病毒仍無所不在，為避免傳染性疾病成為長者健康負擔，長照防疫鏈應趁全民防疫意識提高之時，及早建立起來，做好長照防疫不僅是保護長輩、長照工作者，也能同時保護自己、保護全體社會。

王宗曦表示，本書的特別之處在於，其適用的長照防疫場景涵蓋居家生活、社區活動、到住宿機構，在自主健康管理和失智照顧上也特別著墨，個人、照顧者及長照工作者均可在本書找到適用的情境及標準作業程序，進而鞏固長照防疫的最前線。

另一方面，提供解答的21名專家為來自全台各地之感染症、長期照顧、失智症照護等領域之佼佼者，包括有身兼台灣長照感染預防暨控制學會理事長的若瑟醫院院長李聰明、身兼台灣兒童感染症醫學會理事長的台大醫院兒童醫院感染科主治醫師李秉穎、台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭、林口長庚醫院失智症科主任徐文俊、林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈、台灣居家服務策略聯盟理事長林金立、中華民國家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安、老五老基金會執行長游麗裡等人，以口語化說明，提供最能信賴且最務實的防疫重點與各式小撇步。

王宗曦表示，「長照防疫最想問」工具書的推出，期望協助民眾增進長照防疫知能，也能認同本市對於長照工作及防疫工作的努力。最後不忘提醒，無論是長輩、照顧者或工作人員，皆應落實防疫最基本的勤洗手、戴口罩，勿讓傳染病有機可乘，如有武漢肺炎相關疑問，請撥打1922免付費專線，將有專人提供諮詢服務。

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