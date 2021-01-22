部桃群聚570人需居家隔離　前10例接觸者採檢全數出爐！

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚累積10人染疫，570人需居家隔離14天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布最新採檢情況，醫院接觸者已採檢506名，500名陰性，6名陽性（案852 、 856、863、868、869、881)；社區接觸者已採檢133名，128名陰性，5名陽性（案839、864、865、870、882）。

該起群聚院內接觸者229人，其中217人採檢陰性、3人陽性，9人檢驗中，另有1人待採檢；社區接觸者167人，其中163人陰性、2人陽性，2人檢驗中、3人待採檢。值得一提的是，案864、865的職場接觸者全數陰性。

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▲本土個案接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

至20日為止，部桃醫院感染事件個案累積達12例，指揮中心宣布該院相關管控手段包含成立前進指揮所、居家隔離院內員工需以集中檢疫或者回院隔離為優先，出院病患全需隔離14天，隔離期滿須採檢。

院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856）。

案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）與案839的同住祖母（案870）相繼確診。今（22）日確診的案881與案882為病患與家屬，均遭案852傳染。

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