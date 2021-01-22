首位院內病患染疫！被護理師傳染　陪同家人也確診

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚增至12人，今（22）日公布的2名個案均遭案852護理師傳染。指揮中心表示，案881為本國籍90多歲男性，1月21日因其牙齒痛到長庚醫院就醫，由衛生單位安排就醫，經檢查發現有發燒、肺浸潤等情形，由醫院採檢後收治住院隔離，於今日確診。

陳時中表示，今(2021)年1月上旬因其他疾病住院，1月11日採檢結果為陰性，1月11日至14日間由案852負責照護，1月15日出院後返家，因案852確診，於16日匡列為接觸者並居家隔離，21日因其他病症由衛生單位安排就醫，經檢查發現有發燒、肺浸潤等情形，由醫院採檢後收治住院隔離，於今日確診。

案881之同住家人共3人，其中2人為個案之主要照顧者，先前已列為案852之接觸者，並曾於1月17日採檢，結果為陰性，目前無症狀，持續居家隔離中；另1人無症狀，於案881住院至出院返家期間負責煮食及送餐，昨(21)日進行接觸者採檢，因檢出陽性於今日確診(案882，60多歲女性)，衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。

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指揮中心統計，截至目前國內累計142,424例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含139,699例排除)，其中881例確診，分別為774例境外移入，68例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、777人解除隔離、97人住院隔離中。