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記者會「咳2聲」感冒未癒？　陳時中笑回：年紀大了拖比較久

▲▼0122中央流行疫情指揮中心記者會。（圖/疾管署提供）

▲陳時中今召開記者會因咳嗽聲再次被詢問身體狀況。（圖／疾管署提供）

記者張乃文／綜合報導

近期指揮中心指揮官陳時中召開疫情記者會時，全程皆都戴上口罩，他日前也坦言，因為有感冒症狀，身旁的人也會擔憂，同時也表示自己已做過2次採檢，皆為陰性。而今（22）日主持記者會時，有記者提問身體狀況是否復元，他則笑說，「我年紀大了，感冒拖得比較久，整體狀況還好，就是有痰」。

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指揮官陳時中日前主持記者會時，就被發現開始戴口罩，他坦言前一天中午不太舒服，隔天早上有發燒，請教專業人員後進行採檢，所幸採檢結果出爐為陰性，只是一般的病毒。但他也笑道，現在採檢時陰時陽，也都警告同仁「不要靠我太近」。

不過，今日舉行記者會時，也被記者關心，「部長，剛剛又聽到您咳了2聲，且還戴著口罩，身體狀況是否有比較好？」因兩旁的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞及發言人莊人祥並未戴上口罩。對此，陳時中則笑說謝謝關心，「他們身體比較好，我年紀大了，感冒拖得比較久」，不過整體精神還很好，動作也沒有比較慢，稿子沒拿錯，就只是有痰。

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