快訊／部桃群聚感染增2本土！染疫護理師案852照顧病患、家人確診

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會，指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院感染群聚擴大，中央流行疫情指揮中心今（22）日召開記者會，指揮官陳時中宣布新增2例本土病例，為染疫護理師案852曾照護的住院病患(案881)，以及為該病患之同住家人(案882)。

指揮中心表示，案881為本國籍90多歲男性，今(2021)年1月上旬因其他疾病住院，1月11日採檢結果為陰性，1月11日至14日間由案852負責照護，1月15日出院後返家，因案852確診，於16日匡列為接觸者並居家隔離，21日因其他病症由衛生單位安排就醫，經檢查發現有發燒、肺浸潤等情形，由醫院採檢後收治住院隔離，於今日確診。

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指揮中心指出，案881之同住家人共3人，其中2人為個案之主要照顧者，先前已列為案852之接觸者，並曾於1月17日採檢，結果為陰性，目前無症狀，持續居家隔離中；另1人無症狀，於案881住院至出院返家期間負責煮食及送餐，昨(21)日進行接觸者採檢，因檢出陽性於今日確診(案882，60多歲女性)，衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。

▲本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

部桃醫院染感事件先前確認10例個案，分別是第一例的住院醫師（案838），照顧接觸美國返台境外移入患者（案812）不幸染疫，之後傳給同院護理師的同住女友（案839）；案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868），另案838曾治療一名不同樓層病房患者，其外籍看護在旁接觸染疫（案869)；除了醫院人員之外，還有案863護理師的丈夫（案864）和女兒（案865）、案839護理師的同住阿嬤也確診。