　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1/6至19部桃出院病人「健保卡將註記」！陳時中：醫院不得無故拒診

記者黃凱翊／綜合報導

因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，中央流行疫情指揮中心持續強化感染管制作為，啟動部桃專案，除了清空住院病人外，門診也不再收新病人。出院者須居家隔離14天，期滿安排採檢，且針對1月6日至1月19日綠區出院的病人，將在健保卡上註記為「自主健康管理專案對象」。

▲▼0122中央流行疫情指揮中心記者會。（圖/疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，中央流行疫情指揮中心持續強化感染管制作為，啟動部桃專案，說明如下：

一、門診降載，考量診療必要性及延續性，僅提供複診病人服務。另針對住院病人清空部分，出院或轉院之病人列為居家隔離對象，轉院後須住專責病房，14天隔離期滿或移出前須再次採檢；出院者須居家隔離14天，期滿安排採檢。

二、將針對1月6日至1月19日由綠區出院病人於健保卡註記為「自主健康管理」專案對象，提醒醫療機構注意詢問接觸史，提供適切之醫療服務，並將提供診治醫療機構防疫獎勵，不得無故拒診；如需轉診採檢，請開立電子轉診單並通知當地衛生局。指揮中心將另針對協助收治或診治部立桃園醫院轉出病人之醫療機構，其相關照護之醫事人員，依獎勵要點發予津貼，醫療機構則發予獎勵金。

三、醫院清空後改善措施，繼續收治病人及執行照護之醫事人員，依據「嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」規定，核發人員津貼；另該醫院內配合指揮中心啟動院內感控改善方案，所需經費由特別預算支應。

四、醫院自1月12日起住院病人只出不進，適用「衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療(事)機構住宿式機構藥商補償紓困辦法」申請補償。

五、醫院應持續落實動線管制，人員不跨區移動，強化環境清消等感染管制措施。

▲▼本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心並再次呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。
 

ET快訊
網紅控住台南晶英「愛馬仕皮夾遭竊」　警方回應了
免費取消！　新北YouBike前30分要收錢了
染疫擴大鄉民「狂喊封城」　桃園人怒了：這輩子都別出國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

來對答案！大學學測國文選擇題解答看這邊

旅行社老闆轉行賣三明治「出爐送街友」　寒冬送暖：最懂弱勢苦

學測國文近5年最難！高中師分析有指考化趨勢：文言文比例高

柯文哲稱中國可能送新冠疫苗　陳時中：國內不允許陸製疫苗

確診者中最高齡！部桃群聚首位病患染疫　在院照顧的2家人一採陰

部桃第一波採檢共11人確診！陳時中：陰性者並未完全排除感染

學測國文考推理、整合　鑑別度提升！高中師讚：近年最佳

想要天竺鼠車車！男友親手「神還原」1台　她感動：是我最愛的角色

超想生兒子！45歲同事「拚6胎又女兒」　網見家境火了：長女超可憐

記者會「咳2聲」感冒未癒？　陳時中笑回：年紀大了拖比較久

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

來對答案！大學學測國文選擇題解答看這邊

旅行社老闆轉行賣三明治「出爐送街友」　寒冬送暖：最懂弱勢苦

學測國文近5年最難！高中師分析有指考化趨勢：文言文比例高

柯文哲稱中國可能送新冠疫苗　陳時中：國內不允許陸製疫苗

確診者中最高齡！部桃群聚首位病患染疫　在院照顧的2家人一採陰

部桃第一波採檢共11人確診！陳時中：陰性者並未完全排除感染

學測國文考推理、整合　鑑別度提升！高中師讚：近年最佳

想要天竺鼠車車！男友親手「神還原」1台　她感動：是我最愛的角色

超想生兒子！45歲同事「拚6胎又女兒」　網見家境火了：長女超可憐

記者會「咳2聲」感冒未癒？　陳時中笑回：年紀大了拖比較久

來對答案！大學學測國文選擇題解答看這邊

富邦盃少棒／文昌首度參賽外卡進四強　縣長立委按讚助攻

三輪重機的5個優點！YAMAHA TRICITY 300操控靈活不容易累

測試快篩劑成效　台南市專案報告藍軍要求現場檢驗賣場豬肉　

新台幣豬羊變色！尾盤升值變貶值　收在28.381元

旅行社老闆轉行賣三明治「出爐送街友」　寒冬送暖：最懂弱勢苦

地方大橘「連睡暖男3車」製造偶遇　跩臉示意：拿罐罐來談

周杰倫《叱咤風雲》6天破千萬！有觀眾5刷：意外的好看

收賄千萬助非法採礦！　「草原變黑坑」陸官員懺悔：我闖了天禍

唐吉訶德排爆！　金金「2樓上帝視角」呆望人龍：是在衝啥？

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

快訊／部桃群聚感染增2本土！

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

部桃群聚10確診卻沒病人染疫？醫師曝關鍵

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

國中女兒發燒　爸陪診驚見「2條線」崩潰

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

「部桃專案」不收新病患　出院病患隔離期滿需採檢

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

桃園2疫調人員有症狀！衛生局：2採結果陰性

女警嬌羞擋雨「甜美電眼」照曝光　2萬人戀愛了

屁孩吃火鍋乾炒牛肉　看鍋底燒黑笑翻

訂餐2小時外送員都不動　網看12字自介秒懂

更多熱門

相關新聞

停車場繳費機「多一隻天眼」　製偽卡撈千萬

停車場繳費機「多一隻天眼」　製偽卡撈千萬

刑事局警方掌握情資，有一對鴛鴦大盜在停車場繳費機，偷裝設側錄裝備，再利用偽造信用卡到各大百貨公司消費，被害人高達數百人，損失金額高達上千萬元。

蕭美琴出席拜登就職典禮　蘇貞昌：台美42年來首例

蕭美琴出席拜登就職典禮　蘇貞昌：台美42年來首例

避桃網罵翻　張麗善：依中央原則「避赴高風險疫區」

避桃網罵翻　張麗善：依中央原則「避赴高風險疫區」

金門、馬祖「姊妹市」力挺　鄭文燦回應

金門、馬祖「姊妹市」力挺　鄭文燦回應

去年9、10月期千萬發票還有5張未領　35元買青茶的幸運兒別錯過！

去年9、10月期千萬發票還有5張未領　35元買青茶的幸運兒別錯過！

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面