台塑丹麥染疫技師最新疫調出爐！接觸者匡列79人、活動史調查中

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨公布新增1例丹麥籍男性確診新冠肺炎，列為境外移入病例。指揮中心今（22）日進一步公布疫調結果，相關接觸者匡列79人，其中19人需要居家隔離，其餘自主健康管理。

該案為丹麥籍30多歲男性，去(2020)年12月30日來臺洽公，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案於今(2021)年1月14日檢疫期滿，同日前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診(Ct值30)，目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入個案。

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指揮中心發言人莊人祥表示，該案已經匡列相關接觸者79人，採檢1人陰性，其中有19人居家隔離，其餘列自主健康管理。而疫調也顯示，他主要活動包含公司與住宿地點周圍，上班時全程配戴口罩，住宿也並未到處亂逛，但行程細節還需確認，將另行公布。

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