　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

染疫人數暴增！「這縣市」超車新北成第1　全台最新確診地圖曝

▲部桃傳出醫護人員確診事件，目前大致僅剩部分醫護人員駐守。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部桃群聚感染事件累計12人確診。（圖／記者沈繼昌攝）

記者張乃文／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發院內群聚，指揮中心今（22）日再公布本土確診個案為染疫護理師（案852）曾照護的住院病患（案881），以及為該病患之同住家人（案882），截至目前為止已有12人染疫。不過，此事件也讓桃園確診人數直接超車新北，由原本的15例增加25例，成為全台最多確診個案的縣市。

部桃醫院染感事件先前確認10例個案，分別是第一例的住院醫師（案838），照顧接觸美國返台境外移入患者（案812）不幸染疫，之後傳給同院護理師的同住女友（案839）；案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868），另案838曾治療一名不同樓層病房患者，其外籍看護在旁接觸染疫（案869)；除了醫院人員之外，還有案863護理師的丈夫（案864）和女兒（案865）、案839護理師的同住阿嬤也確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疾管署最新本土病例地理分布圖顯示，桃園已成為全台最多確診案例縣市。（圖／翻攝自疾管署網站）

▲▼疾管署最新本土病例地理分布圖顯示，桃園已成為全台最多確診案例縣市。（圖／翻攝自疾管署網站，點圖可放大）

▲疾管署最新本土病例地理分布圖顯示，桃園已成為全台最多確診案例縣市。（圖／翻攝自疾管署網站）

根據疾管署「全國最新本土病例地理分布圖」中，原本因紐籍機師案確診數以15例位居全台第2名，但此次的桃園醫院群聚，超過新北市的18例，成為全台最多病例之縣市。

疾管署統計資料顯示，共有5縣市亮紅色警戒燈號，包含台北市8例、新北市18例、桃園市25例、台中市5例以及彰化縣4例，且大多為六都縣市；另外，新竹市則以3名病例亮橘色燈號。

針對院內感染群聚，指揮中心也已強化管制啟動部桃專案，除了清空住院病人外，門診也不再收新病人，另出院者須居家隔離14天，期滿安排採檢，且針對1月6日至1月19日綠區出院的病人，將在健保卡上註記為「自主健康管理專案對象」；陳時中也提醒，以目前的疫情發展狀況而言，絕不可輕易鬆懈。

ET快訊
「真理褲妹」與噁男共乘小黃　後座遭性侵！運將：以為情侶
楊丞琳、李榮浩終於要見面！　分開303天：隔離結束了
染疫人數暴增！桃園超車新北成第1　全台最新確診地圖曝光
案881牙痛跑其他醫院看診　長庚回應了
黃捷認「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過難關

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情下的生活經驗入題　學測社會考「防疫結合哪些地理技術」

考學測要帶傘！明起變溼冷「低溫探12°C」　最冷時間點曝光

「有那麼難考嗎」陪女友考公營…成績出爐哭了！他直接被放生

百萬YouTuber影片沒人看！觀看數「不到10萬」　網指1關鍵回不去

冰箱挖到「12年前母乳」驚呆！內行曝特殊用途　網笑：傳家之寶

部桃臉書曝「精良武器」！白衣勇士信心喊話：會打出世界最漂亮一戰

學測國文難！補教師多花20分鐘解答　考閱讀理解要「多層次」看題

禁止部桃員工到外縣市和友院開會演講　前進指揮所第一道禁令曝

案881牙痛就醫後確診！長庚醫院還原入院採檢經過

世界上最恐怖動物！網一面倒點名「它」：可怕又噁心

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

疫情下的生活經驗入題　學測社會考「防疫結合哪些地理技術」

考學測要帶傘！明起變溼冷「低溫探12°C」　最冷時間點曝光

「有那麼難考嗎」陪女友考公營…成績出爐哭了！他直接被放生

百萬YouTuber影片沒人看！觀看數「不到10萬」　網指1關鍵回不去

冰箱挖到「12年前母乳」驚呆！內行曝特殊用途　網笑：傳家之寶

部桃臉書曝「精良武器」！白衣勇士信心喊話：會打出世界最漂亮一戰

學測國文難！補教師多花20分鐘解答　考閱讀理解要「多層次」看題

禁止部桃員工到外縣市和友院開會演講　前進指揮所第一道禁令曝

案881牙痛就醫後確診！長庚醫院還原入院採檢經過

世界上最恐怖動物！網一面倒點名「它」：可怕又噁心

無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

取消！海基會「2021大陸台商春節聯誼活動」　第二年因疫喊卡

重劃區好夯「怎麼挑不出錯？」　達人曝4關鍵：帶動周邊房價

年底購屋旺季效應！12月新增房貸金額超過百億　創近5年新高

劉書宏賣水餃親送到李玉璽家　「全套服務」鍾欣凌驚呼：我也要！

「灰嘴萌獸」跑來屋子假裝家貓！　他走近笑翻：阿嬤完全沒發現

感謝偏遠醫護防疫辛勞　福容福隆贈澳底保健站蜂蜜蛋糕甜點

女演員突變菸嗓！一查竟得乳癌…醫驚曝「罹患率」：年輕人當心了

富邦盃少棒／新街全錫安大會首轟call媽媽報喜　拚U12國手

疫情下的生活經驗入題　學測社會考「防疫結合哪些地理技術」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

快訊／部桃群聚感染增2本土！

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

部桃群聚10確診卻沒病人染疫？醫師曝關鍵

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

國中女兒發燒　爸陪診驚見「2條線」崩潰

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

「部桃專案」不收新病患　出院病患隔離期滿需採檢

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

染疫擴大鄉民「狂喊封城」！桃園人怒了

女警嬌羞擋雨「甜美電眼」照曝光　2萬人戀愛了

訂餐2小時外送員都不動　網看12字自介秒懂

桃園2疫調人員有症狀！衛生局：2採結果陰性

更多熱門

相關新聞

學測社會考「口罩生產、醫藥疾病」

學測社會考「口罩生產、醫藥疾病」

大學學測首日最後一科社會結束，大考中心分析，此次特色除活學活用，深度體會在地人文風情外，還有全球化議題下的文化與反思，其中也有平時和戰時，及「疫情下的生活經驗」，試考生認為，整體較去年稍難，鑑別度高。

柯文哲批「避桃令」是政治口水戰

柯文哲批「避桃令」是政治口水戰

研究：禮來抗體療法降8成新冠染疫風險

研究：禮來抗體療法降8成新冠染疫風險

長庚：案881戶外採檢後直上負壓病房

長庚：案881戶外採檢後直上負壓病房

快訊／台中跟進！教育局：建議延緩畢旅或取消

快訊／台中跟進！教育局：建議延緩畢旅或取消

關鍵字：

疫情新冠肺炎影音

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面