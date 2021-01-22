染疫人數暴增！「這縣市」超車新北成第1　全台最新確診地圖曝

▲部桃群聚感染事件累計12人確診。（圖／記者沈繼昌攝）

記者張乃文／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發院內群聚，指揮中心今（22）日再公布本土確診個案為染疫護理師（案852）曾照護的住院病患（案881），以及為該病患之同住家人（案882），截至目前為止已有12人染疫。不過，此事件也讓桃園確診人數直接超車新北，由原本的15例增加25例，成為全台最多確診個案的縣市。

部桃醫院染感事件先前確認10例個案，分別是第一例的住院醫師（案838），照顧接觸美國返台境外移入患者（案812）不幸染疫，之後傳給同院護理師的同住女友（案839）；案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868），另案838曾治療一名不同樓層病房患者，其外籍看護在旁接觸染疫（案869)；除了醫院人員之外，還有案863護理師的丈夫（案864）和女兒（案865）、案839護理師的同住阿嬤也確診。

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▲▼疾管署最新本土病例地理分布圖顯示，桃園已成為全台最多確診案例縣市。（圖／翻攝自疾管署網站，點圖可放大）

根據疾管署「全國最新本土病例地理分布圖」中，原本因紐籍機師案確診數以15例位居全台第2名，但此次的桃園醫院群聚，超過新北市的18例，成為全台最多病例之縣市。

疾管署統計資料顯示，共有5縣市亮紅色警戒燈號，包含台北市8例、新北市18例、桃園市25例、台中市5例以及彰化縣4例，且大多為六都縣市；另外，新竹市則以3名病例亮橘色燈號。

針對院內感染群聚，指揮中心也已強化管制啟動部桃專案，除了清空住院病人外，門診也不再收新病人，另出院者須居家隔離14天，期滿安排採檢，且針對1月6日至1月19日綠區出院的病人，將在健保卡上註記為「自主健康管理專案對象」；陳時中也提醒，以目前的疫情發展狀況而言，絕不可輕易鬆懈。