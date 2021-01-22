疫苗效力成疑！3研究：變種病毒會避開抗體　專家認「無法抗衡」

▲最近有越來越多的研究人員表示，疫苗可能無法完全抵抗變種的新冠病毒。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

隨著變種新冠病毒的出現，越來越多來自世界各地的研究人員紛紛表示，對於變種新冠病毒是否會給疫苗帶來問題感到擔憂。最近有3項研究證實，未變種的新冠病毒抗體難以對抗變種病毒，因此變種新冠病毒極有可能會為疫苗造成問題。

據CNN報導，研究人員隨機挑選了6名在新冠變種病毒出現前就染疫的病患，並在他們的身上提取了血液，研究結果發現，這6名病患的抗體無法完全對抗變種病毒。病毒學家西格爾（Alex Sigal）表示，「已經有許多證據表明,病毒變異已在全球範圍內出現。我們在未來也將持續看到新的病毒變種，而這些變種後的病毒正在積極避開人們對變種前新冠病毒所產生的抗體。」

西格爾的研究結果與南非國家傳染病研究所和美國洛克菲勒大學（Rockefeller University）在19日發布的2項新研究非常接近。在南非國家傳染病研究所的研究中，44名在新冠病毒變種前就染疫的病患，有大約一半人的抗體無法與變種病毒抗衡，而另一半人的抗體反應則十分微弱。而洛克菲勒大學的研究則證實，確實有一些變種病毒可以讓特定抗體變得無效，而這也引發了研究人員對疫苗是否仍然有效的疑慮。

▲變種後的病毒正積極避開人們對變種前病毒所產生的抗體，這可能導致針對變種前病毒而設計的疫苗效力下降。（圖／路透）

洛克菲勒大學的研究主要針對新冠變種病毒的棘蛋白部分進行研究，因為這是疫苗將與病毒對抗的「關鍵戰場」。疫苗研究人員摩爾（John Moore）指出，疫苗目前還是有效力的，只是它無法完全與新冠變種病毒對抗。

儘管這些研究均未經過同儕審查或發表在醫學期刊上，但弗雷德哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的病毒學家布盧姆（Jesse Bloom）認為，當2組人員的研究結果都十分相同的話，那就代表著這些研究的準確率相當高。

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