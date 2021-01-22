國軍「避桃令」掀戰　國防部「堅定防疫」：國防重鎮不能空窗

▲衛生福利部桃園醫院。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，繼國防部下令禁止官兵前往桃園後，澎湖、雲林、苗栗等藍營執政縣市也跟進發布「避桃令」，限制公務員到桃園出差，引發議論。對此，國防部22日表示，桃園是國軍在北部地區的防衛重鎮，國防部堅定支持桃園的防疫工作。

國防部19日發布通令，要求官兵非必要，減少進入桃園的公共設施和場所，若需要前往需妥採個人防護行為，澎湖縣、雲林縣、苗栗縣隨後也陸續發布「避桃令」，卻遭到民進黨痛批是「製造對立」。國民黨文傳會主委鄭照新21日反擊，「怎不見以同樣標準批評國防部，雙標的毛病一犯再犯」。

▲國防部表示，全力支持桃園防疫工作。（圖／國防部提供）



對此，國防部22日指出，桃園是國軍在北部地區的防衛重鎮，也有為數眾多的營區與兵力，在這波疫情中，第一個動員協助桃園防疫的，就是陸軍化學兵，國防部與國人共同對抗疫情的威脅，並堅定支持桃園的防疫工作。

國防部表示，國軍各項的防疫作為，除了依照中央流行疫情指揮中心的防疫指導，保持高度警戒，同時基於戰力的維持，由國軍疫情指揮中心下達防疫的建議，採取超前部署作為，提醒官兵應減少前往高風險的場域，同時要注意自己的足跡，保護自己才能保護國家。

國防部強調，面對疫情的嚴峻，基於部隊的群體生活特性，為了避免群聚造成防疫破口，國軍對於可能肇生的影響，已事先完成周延的規劃，尤其戰備任務絕對不能有空窗與罅隙，國防部將持續配合中央疫情指揮中心與桃園市府全力防疫。

▼國防部表示，支持桃園防疫工作，共同對抗威脅。（圖／國防部提供）



其他人也看了這些...

► 柯文哲宣布：2021台北燈節延後舉辦 年貨大街取消

► 新北市府宣布：平溪天燈節延期舉辦

► 侯友宜：新北春節大型活動 做不到實名制一律取消

相關新聞...

► 內政部發文全國宗教團體、宮廟 暫緩舉辦新春大型活動

►疫情升溫 北市體育局：渣打公益馬拉松延期辦理

►新北學校結業式一律改採線上 寒假活動全取消



►振興一下我們的美麗