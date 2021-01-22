澎湖開避桃令第1槍…前縣長暖文謝部桃！網讚：這樣不是很好嗎

▲澎湖縣前縣長高植澎今（22）日於臉書發文感謝防疫人員。（圖／翻攝臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染新冠肺炎，擴大成社區感染事件。對此，澎湖縣長賴峰偉20日開出第一槍，禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，並呼籲暫緩至台灣本島洽公，消息一出引發各界議論！而事件延燒至今，前澎湖縣長高植澎22日則於臉書發表當基層醫師的心情，同時也對第一線防疫人員表達感謝。

澎湖縣前縣長高植澎今（22）日上午9點多於臉書PO文表示，「在澎湖當基層醫師，能安心的把門診的病人看完，除了要感謝第一線的防疫醫療人員，尤其是位於國際機場、身負重任的署立（部立）桃園醫院」，最後也特別感謝收留澎湖旅外鄉親回台居家管理的各縣市首長。

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有網友就對比兩任縣長的發文，並於高植澎的貼文下方留言，「這樣宣布不是很好嗎 ？」、「出個聲讓大家知道澎（湖）人也是有溫度」、「澎湖有你真好」等語，大讚高有同舟共濟的精神 ；但對此，高植澎強調自己身為卸任縣長，對於澎湖政務不評論，今天單純是發表基層醫師感恩的心聲。

至於澎湖縣長宣布「暫緩至台灣出差」的貼文底下，不少民眾都紛紛向賴峰偉喊話，「真正的敵人是病毒，不是桃園人，桃園的醫護是在為大家擋刀擋子彈，請別汙名桃園」、「澎湖得來不易的零確診，是因為桃園幫你扛了」等語，希望縣長可以多些同理心，多給醫護人員加油打氣。

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▲網友對比兩任縣長的發文。（圖／翻攝臉書）