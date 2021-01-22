無畏疫情衝擊！長庚豪發4.5月年終　再加碼0.5月「防疫優免獎金」

▲林口長庚配合防疫要求病患佩戴口罩。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎貫穿2020年，醫院配合防疫，營運多受衝擊，長庚醫院仍發出4.5個月本薪年終與「防疫優免獎金」0.5個月本薪及5000元紅包。長庚醫院共有2.3萬名員工，發出年終總額逾40億元。

長庚醫院優厚年終多年來居全台醫院之冠，過去3年皆發出6個月年終獎金，並加碼1.5萬元現金紅包，總金額上看47.9億元。主治醫師平均可領18至19萬元，教授級醫師有望拿到30萬元以上；護理人員也有15萬元。

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去年雖然受到疫情影響略為縮水，但王瑞慧董事長體恤員工，還是發出4.5個月本薪的年終，並且加發「防疫優勉獎金」0.5個月本薪及5000元紅包，感謝全體員工去年的努力與付出。

長庚決策委員會程文俊主委表示，去年一年在新冠肺炎疫情的衝擊下，幸賴全體同仁克盡職責，堅守崗位，肩負起防疫重責，整體表現對國內防疫有重大貢獻，榮獲「全國防疫獎章」以及SNQ國家生技醫療品質獎「戰疫特別獎-首獎和有功獎」。

程文俊期許在未來的一年，全體同仁繼續團結同心在王瑞慧董事長的領導下，不論在醫療品質、教學及研究創新等各方面，都有更優異的表現，同時致力科技防疫，打贏這場「戰役」，守護全民健康。