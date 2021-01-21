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疫苗恐對「南非變種病毒」無效！研究：可完全避開血漿療法抗體

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲最新研究指出，南非變種病毒可完全避開血漿療法的抗體。（圖／路透）

文／中央社

科學家今天表示，在南非發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒株能避開經血漿療法後康復病人的抗體，意味現有疫苗的保護效力可能降低。

路透社報導，研究人員正忙著研究在全球推出的疫苗能否有效對抗南非變異病毒；南非基因組學專家去年底在曼德拉灣（Nelson Mandela Bay）發現這種變異病毒，命名為501Y.V2。

南非3所大學與國家傳染病研究所（NICD）合作的科學家團隊在bioRxiv期刊上發表文章說，南非變異病毒可完全避開3組療法產生的相關單株抗體。

他們寫道，501Y.V2大體上或完全避開COVID-19病人恢復期血漿中和抗體，還說他們的結論「凸顯未來再次感染的風險…且可能意味使用棘蛋白作為抗原的現有疫苗效力降低」。

南非流行病學權威卡林（Salim Abdool Karim）本週說，這種變異病毒株更容易且緊密地與人類細胞結合，這有助解釋為何南非變異病毒株的傳播速度比原始病毒株快約50%。

自去年12月底向世衛通報以來，501Y.V2已蔓延至全球至少20國。南非的第2波疫情，主要就是這種新變異病毒所致。南非本月稍早創下單日新增超過2萬1000例確診的紀錄。

除了501Y.V2，英國和巴西近幾個月來也出現其他新變異病毒，科學家擔心這會加速疫情傳播。

研究報告說，現有疫苗對501Y.V2的保護力有多高仍有待觀察，還需大規模的臨床試驗證實，但研究結果顯示，有必要研發新疫苗來應對日新月異的威脅。

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