　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

證實：南非變種病毒「1.5倍傳染力」　同時具有20多種變異！

文／中央社約翰尼斯堡18日綜合外電報導

專家今天表示，在南非境內首度發現的冠狀病毒變異病毒株傳染力比先前幾種病毒株更強，不過並沒有證據顯示南非變異病毒更為致命。

▲▼南非疫情,南非變種病毒,南非當地公墓工作人員將因新冠肺炎病逝的死者下葬。（圖／路透）

▲在南非當地公墓，工作人員將因新冠肺炎病逝的死者下葬。（圖／路透）

法新社報導，流行病學家、衛生部科學委員會共同主席卡林（Salim Abdool Karim）表示，這種新變異病毒傳染力多50%。

不過他也補充表示，並無證據顯示若染上這種新變異病毒，病情會比原本的病毒更嚴重。

專家們是依據全國各地主要群聚感染病例收集資料並加以分析，繼而對這種稱霸南非的變異病毒株做出結論。

據路透社報導，南非基因組學專家是在去年底發現這種名為501Y.V2的變異病毒。

▲▼南非疫情嚴峻，23日單日新增突破1.4萬人確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非原就疫情嚴重，又出現傳染力高的變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

501Y.V2變異病毒使得南非國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例本月稍早飆升到單日2萬1000例以上，創下新高。

南非變異病毒具有20多種變異，病毒用於感染人類細胞的棘蛋白也出現多種突變。英國科學家和政治人物擔心目前正在配送或研發中的疫苗對抗南非變異病毒效力可能較弱。

卡林表示，雖然全球科學家都在研究這個問題，但目前還沒有找出答案。

南非國內染疫人數逾130萬，是非洲大陸病例最多的國家，病故人數也居冠，有3萬7105人不治。

更多國際新聞
►WHO獨立小組：中國、譚德塞本可更快防堵疫情　卻隱匿全球淪陷
►快訊／3人確診！日本：來自英國的變異病毒或已在城市擴散
►日媒爆東京奧運「極機密」B計畫　延期到2024年！

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
又少一間！必勝客「景美餐廳歡樂吧」收攤
直擊唐吉訶德排隊人龍看不到盡頭　這些商品最多人買
「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝光
獨／麥當勞開通「街口支付」　4門市搶先登場
「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應：台灣怎會不好？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登新政府繼續挺台！擴大國際參與空間　推動軍售正常化

川普卸任前夕下令「取消入境限制」　拜登政府秒打臉：絕不解禁

孕婦染疫緊急剖腹！保加利亞男嬰出生自帶「新冠抗體」

挪威33人接種後死亡！公衛署：喪命與疫苗無關　應評估健康狀況

川普支持度慘剩34％！最終民調出爐　任內平均創「歷史新低」

地下熱水管破裂！19歲女等車掉落「沸水天坑」　全身35%嚴重燙傷

德國驚見「全新變種」病毒株　醫院爆群聚！半數病例都突變

3陸女假冒「台灣妹」在日賣淫！主打台式按摩...官網全是爆乳照

快訊／6.4強震襲阿根廷！半夜劇烈搖晃　深度僅10公里

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

拜登新政府繼續挺台！擴大國際參與空間　推動軍售正常化

川普卸任前夕下令「取消入境限制」　拜登政府秒打臉：絕不解禁

孕婦染疫緊急剖腹！保加利亞男嬰出生自帶「新冠抗體」

挪威33人接種後死亡！公衛署：喪命與疫苗無關　應評估健康狀況

川普支持度慘剩34％！最終民調出爐　任內平均創「歷史新低」

地下熱水管破裂！19歲女等車掉落「沸水天坑」　全身35%嚴重燙傷

德國驚見「全新變種」病毒株　醫院爆群聚！半數病例都突變

3陸女假冒「台灣妹」在日賣淫！主打台式按摩...官網全是爆乳照

快訊／6.4強震襲阿根廷！半夜劇烈搖晃　深度僅10公里

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

加1元多1位！高雄義大「越多人住越便宜」　爽吃自助晚餐、港澳料理

張艾亞尾牙「狂露黑Bra」胸前深U全是洞！上下都露…好友一看： 扯

孟加拉男送少女回家「強吻襲胸」　她淚訴：看到舌頭嘴巴就噁心

又少一間！必勝客「景美歡樂吧」收攤　員工不捨：不是完整大家庭了

美魔女愛吃宵夜46公斤身材羨煞人　三酸甘油脂高達500嚇壞

三立《戲說台灣》《甘味人生》總監收回扣逆轉改判6月

逛店民眾分享3點「購買秘訣」絕對賺！　台灣唐吉訶德開幕這樣買

新北刑大弄丟嫌犯3百萬愛彼錶　侯友宜下令嚴查：故意侵佔就法辦

新莊小客車衝對向車道　撞2機車想逃…熱心哥怒攔車：下來面對！

哈登讚籃網隊友「天賦最高」　願為KD犧牲：他是史上最佳之一

國際熱門新聞

警察臨檢抓包偷情妻！高EQ反應被讚爆

WHO獨立小組：中國、譚德塞本可更快防堵疫情　卻隱匿全球淪陷

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

人妻吃「跳跳糖」炸爛嘴　真相尷尬

快訊／日本：來自英國的變異病毒或已在城市擴散

FBI：據報闖國會女子竊裴洛西電腦　欲售俄羅斯

男闖機場禁區住3個月　竟沒人發現

日媒爆東京奧運極機密B計畫　延期到2024年

氣溫跌致-3℃　撒哈拉沙漠整片銀白

河野太郎兼任「新冠疫苗擔當相」2月下旬接種

拜登就職前氣氛緊張！　美國會山莊傳火警一度封鎖

英研究：12%新冠重症者「痊癒5個月後死亡」！

富國剩餘疫苗全報廢！譚德塞：道德淪喪

相親屋0男客　網轟女客白吃白喝

更多熱門

相關新聞

德驚見「全新變種」病毒！5成病例突變

德驚見「全新變種」病毒！5成病例突變

歐美新冠疫情嚴峻，德國18日又發現全新的變種病毒，在境內最南端的加爾米施─帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）地區35名確診患者樣本中，發現了全新的變種病毒株，不同於以往任何一種變種，目前樣本已經被送往首都柏林做進一步研究。

「罷王」掀連鎖效應？韓國瑜趁勢復出選桃園？

「罷王」掀連鎖效應？韓國瑜趁勢復出選桃園？

網諷「沒分艙分流才院內感染」！名醫吐真心話

網諷「沒分艙分流才院內感染」！名醫吐真心話

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

藍鳥放話大補強要卻靜悄悄原因曝

藍鳥放話大補強要卻靜悄悄原因曝

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情南非變種病毒501Y.V2傳染力影音

讀者迴響

熱門新聞

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

沈富雄斷言：黃捷兩邊的票接近

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

點180元鹽穌雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

警察臨檢抓包偷情妻！高EQ反應被讚爆

鄭爽「找代孕反悔」韓網也震驚

鄭爽代孕風波扯出Angelababy！

公車到站前急剎…女乘客起身重摔慘死

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

更多

最夯影音

更多
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面