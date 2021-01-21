「桃園收治全國223確診病患」 詹賀舜：我們會繼續協助縣市防疫

▲部桃20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，部分縣市祭出「避桃禁令」，引發熱議。對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜21日在臉書表示，他可以理解民眾的擔心與害怕，但此時更應該給防疫人員溫暖與鼓勵，而桃園未來也會以同樣的心情協助各縣市，合作防疫就一定能挺過。他也強調，桃園除收治全國近4分之1的病患外，還有4個集中檢疫所，相對負擔壓力非常大。

詹賀舜表示，防疫如同作戰，戰士沒有選擇戰場的權利，只有全力以赴把這場仗打好，桃園與指揮中心現在就是在做這件事情。「我們都挺過一年了，比起國際上其他國家都做得還好，這也是大家合作抗疫的成果，在這個時候應該是要更團結，彼此合作要更密切，支持防疫同仁」。

此時更應該給防疫人員溫暖與鼓勵，對於疫情的發展大家都會害怕與擔心，但防疫人員的家屬及商家也會擔心受到影響，「我們都一起挺過了去年艱難的時刻，這時候不應該更要相互支持，再次挺過這一次的疫情嗎？」

詹賀舜說，他可以了解大家的擔心與害怕，也可理解大家的考量，但也希望大家給桃園的防疫人員，商家與市民支持與鼓勵，「我們在這裡跟台灣挺過了一年，未來也會以同樣的心情協助各縣市，合作防疫就一定能挺過」。

詹賀舜也進一步指出，桃園收治了全國將近4分之1的病患，有223位的確診病患在桃園，還不包含疑似病患、隔離病患；部桃責任更是重大，共收治114位，佔了全桃園一半；除此之外，還有國境防疫、社區防疫，共4個集中檢疫所在桃園，相對桃園所負擔的壓力非常大，不過桃園市各界也都在這艱難的時刻，以各種方式支持醫護人員、消防同仁、警察同仁，以及很多在防疫上付出的人員。

最後，詹賀舜也在文末用Hashtag加註「我們沒有封城你可以不要來但不用幫我們發言」，頗有回應部分縣市祭出「避桃禁令」之意。

另外，對於澎湖縣政府開第一槍，禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差後，桃園市府秘書處長顏子傑批評，「當我們在替醫護人員加油的時候，隔岸送來的是落井下石的媒體操作。而我們只能以德報怨」。

顏子傑指出，2周前接到澎湖縣府來電，希望鄭文燦能「第二次協助」提供防疫旅館，方便澎湖人能返鄉過年，當時鄭文燦毫不猶豫地答應，甚至在桃園人優先入住防疫旅館的前提之下，還盡量提供澎湖縣政及其他離島的鄉親平安回家的服務，而1月至今，桃園市已提供了9名澎湖人入住旅館，目前仍有6位隔離檢疫中。