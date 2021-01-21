嚴防社區感染　蘇貞昌：全體國人同舟一命不容任何破口

▲蘇貞昌。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，目前累積10人確診新冠肺炎，21日疫情告歇，暫無國內感染發生。行政院長蘇貞昌上午在院會表示，桃園醫院同仁非常辛苦，也要更加警惕。蘇也說，全體國人應用盡心力，同舟一命，「台灣是全世界最安全國家的好名聲，是靠著大家一天天的付出，才能維持今天的好成績，絕不容許有任何破口」。

蘇貞昌表示，國際疫情險峻，新的變種病毒一再出現，傳播力更強，政府雖然辛苦守護一年多時間，但最近部立桃園醫院發現確診病患，已累計達10例。部立桃園醫院是桃園機場邊境管理的第一線，是發現疑似病患時的指定後送醫院，也是國人多次包機回國時，協助在機棚裡做檢疫工作的專責醫院，可說是全國抗疫的最前線。

蘇貞昌說，部立桃園醫院全院醫護同仁從去年1月21日登機檢疫，發現國內首例確診個案起，即為收治全國第一個確診病患的醫院，而且在16天後，第一個確診病患也是從該醫院痊癒出院，迄今剛滿1年，由此可看到這家醫院非常辛苦，許多醫護人員不顧自身安全及家人安危，照顧陌生病人，面臨極大的壓力。

蘇貞昌進一步指出，除醫護工作同仁外，包括防疫車隊司機及防疫旅館的每位工作人員，從地方政府到中央政府，全體國人用盡心力，同舟一命。目前全球已逾9600多萬人確診、200多萬人死亡，台灣還能正常生活，十多萬人的大型考試也能如常舉行，非常不易。

「台灣是全世界最安全國家的好名聲，是靠著大家一天天的付出，才能維持今天的好成績，絕不容許有任何破口。」蘇貞昌表示，今天因為疫情險峻，從國外入境帶來的病毒，桃園醫院同仁非常辛苦，我們也要更加警惕。

蘇貞昌還提到，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中再次於院會中向國人拜託，許多大型聚會強烈建議取消或延後舉辦，也感謝各地方政府、宮廟配合，以國人健康為優先考量，取消或延後相關的聚會活動。最近接近年節，也希望儘量減少大型聚集，務請全體國人配合及落實指揮中心要求的SOP與相關防疫措施。

蘇貞昌還說，陳時中指揮官也特別在院會中提及，去年3月就要求公眾人物可以不要跑攤，不跑攤也不會失禮，也請政府公職及公眾人物能優先配合，以身作則，讓防疫做到滴水不漏。唯有留得青山在，才有更多的百工百業興旺。

此外，蘇貞昌也說，停辦台灣燈會政府是非常不得已，感謝各界體諒。隨後各縣市政府也緊接著宣布停辦或延後辦理，非常感謝大家一起努力，讓防疫做到最好，相關動能都能集中在防疫上，相關作為也請務必配合。

蘇貞昌說，各行政部門，尤其是六都市政府，人口最集中，壓力也非常大，除對於六都和各地方政府給予肯定及感謝外，為因應春節期間返鄉及返國人潮，相關防疫資源，也請各縣市政府在防疫旅館的建置及媒合上，全力配合。此外，各級學校都已陸續放寒假，即將舉行大學學測，也請教育部以最高規格，做好相關防疫措施。