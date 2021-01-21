唐吉訶德入場手環、安全距離宣導無成效　民眾隔在紅龍外仍照排

記者蔡惠如／台北報導

本週二（1／19）正式開幕的日本生活用品百貨唐吉訶德（DON DON DONKI）西門店開幕，引發大批民眾排隊朝聖，但因部桃爆發群聚感染，導致疫情升溫，台北市衛生局與CDC指揮官陳時中皆對唐吉訶德排隊及擁擠狀況關切，記者觀察現場，目前仍有排隊人潮，能感受到業者已將防疫規格升級，例如終於拉起紅龍「暫停排隊人潮進入」，不過民眾仍在紅龍線外等候，並沒有因此打消入店的念頭，唐吉訶德為分流顧客而使用的「入場手環」，拿了可依指定時間入場，願意領取的人也不多，成效不彰。

▲唐吉訶德排隊人潮引發關切，業者已將防疫升級，用紅龍限制排隊人數，但民眾仍在紅龍外等候進場。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

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▲排隊隊伍也沒保持地上貼的距離貼紙，未見店內人員向消費者勸說。

唐吉訶德西門店營業日進入第三天，相較於首日從早到晚都有排隊人潮，第三個營業日的排隊人數已稍稍減緩，在下午時段雖然排隊紅龍內人潮仍持續湧進，但從隊伍尾端到進店，等候時間已縮短至1個小時。

台北市衛生局前往了解並要求賣場加強防疫措施，唐吉訶德也在排隊地面貼上「請保持安全距離」貼紙，但在1／21下午2點實際觀察，民眾雖然都戴上口罩，且進入紅龍前，也必需噴酒精消毒手部，但完全沒有照著地上貼紙說明，保持安全距離。

▲店家在北市府關切後，貼上宣導標語，並有工作人員在隊伍前方噴酒精消毒入場者手部。



另對外宣稱排隊人數限制200人，實際執行仍有漏洞，唐吉訶德畫出排隊區域，工作人員會在排隊人數額滿時拉上紅龍，暫停民眾進入，並宣導詢問是否願意索取入場手環，在特定時間再到店，但因排隊人潮移動快，約僅有10％民眾願意拿取手環離開隊伍，其他人寧願在排隊區外等待。而管控的工作人員也未確實計算排隊人數，僅於紅龍線內快排不下時，將紅龍線拉起，表示「暫時無法進入排隊」。

▲工作人員一一詢問顧客是否要領取入場手環，約僅有10%的民眾願意領取。

▲下午2點半領取的手環，晚上6點至8點才能進場。

逛店民眾彭先生表示，在店裡面沒有想像中的擠，但很多想買的餅乾泡麵也已經沒有，只有買幾個日本零食就出來，結帳不用等很久，所有人都有戴上口罩，但逛完覺得滅火，真的不需要硬來排。路過民眾陳小姐則表示，目前已經有疫情隱憂，覺得店家應該落實地下的防疫距離貼紙，維持秩序，即便排隊人潮會排到巷口，至少會有民眾看情況想說要排很久放棄排隊，人就不會這麼多。