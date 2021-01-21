山區藏機車不尋常！ 台東山老鼠寒流盜樟　 林警埋伏1夜攔獲

▲山老鼠盜取牛樟木現場。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處與保七總隊第九大隊台東分隊於寒流過境期間不畏懼山區低溫，合作分組監控及埋伏，20日清晨於卑南鄉初鹿山區緝獲3名竊取牛樟木的犯嫌，並查獲贓木計0.06立方公尺，全案已移請台東地檢署偵辦中。

▲▼逮獲3人並查獲贓木2塊計0.06立方公尺及犯罪工具一批。

知本站森林護管員19日下午於初鹿山區執行山林巡護工作時，在山區一處隱密的樹林間發現有機車藏匿，並非一般遊客行徑，由於該區海拔森林間有貴重木分布，護管員研判可能為山老鼠犯案車輛遂立即聯繫保七總隊第九大隊台東分隊，由該分隊調度警力前往山區埋伏。

經過一夜在寒風中的埋伏監控，終於在20日清晨5時順利攔獲3輛可疑的機車，警方人員一接近機車就聞到載牛樟木濃郁的香氣，3位嫌犯只好坦承剛從山上鋸切牛樟木搬運下山。森林警察與森林護管員立即與嫌犯至竊取牛樟木的現場定位，確認犯案地點位於台東事業區第4林班地內，贓木2塊計0.06立方公尺及犯罪工具機車3輛，並將全案依違反森林法、竊盜罪嫌移請台東地檢署偵辦中。

▲犯案機車3輛也遭查扣。

台東林區管理處吳昌祐處長表示，此次緝獲竊取牛樟木案件，要感謝保七總隊第九大隊臺東分隊與知本站同仁合作無間，不畏寒風仍認真守護山林。長久以來，本處與保七總隊第九大隊台東分隊也透過與山村周遭各社區巡守隊執行山林聯防，推動森林資源維護工作成效顯著，未來更期許山林資源能受到更完善綿密的保護。

►腦公！你不可以賴帳喔