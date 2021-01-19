20歲狠媽生完秒扔窗外！裸嬰慘墜4樓　臍帶還在…9度寒流凍成硬屍

▲一名20多歲的狠心生母將剛嬰兒直接丟出窗外致死。（圖／取自CFP）

記者張寧倢／編譯

極地大陸冷氣團近來頻頻發威，南韓也發布了寒流警報。有韓媒報導，竟有狠心媽媽將剛生下來的嬰兒扔出4樓窗外，讓連臍帶都尚未剪除的寶寶，裸身暴露在攝氏9度的低溫中身亡。當地警方19日表示，經解剖後發現，造成嬰兒死亡的主因其實是骨折。

據南韓SBS報導，京畿道高陽市一山西區16日下午發生棄嬰慘案，一名20餘歲的年輕媽媽涉嫌在家中廁所自行分娩後，蓄意將剛生下來嬰兒從4樓高的窗戶中扔出去，讓未剪除臍帶的寶寶墜落在連棟公寓的間隙中。由於寒流侵襲，當時高陽市平均僅9度低溫，赤裸的嬰兒被鄰居發現時已經全身僵硬、毫無生命跡象。

警方獲報後，立即追蹤嫌疑人，並在案發公寓附近逮捕了死嬰的20餘歲生母。據悉，死嬰生母向警方供稱，自己確實有將孩子扔到窗外，但當時嬰兒已經死亡。這名年輕媽媽否認了部分罪行後，便因為健康問題暫時獲釋。

一山西區警署19日公布驗屍結果表示，國立科學調查研究院對屍體進行解剖後發現，脊椎與頭蓋骨部分骨折是嬰兒死亡主因，因為從4層樓的高度墜落，且並非成人，所以可能是受到強烈撞擊而亡，但這只是初步結果，詳細死因還需要時間才能釐清。

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