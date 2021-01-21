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台東取消今年元宵遶境及晚會　炮炸邯鄲也停辦

▲▼台東縣長饒慶鈴與市長張國洲親至天后宮，協商元宵遶境是否續辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴與市長張國洲親至天后宮，協商元宵遶境是否續辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因近日疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心於19日表示，集會活動人潮擁擠，具有高度傳播風險，強烈建議集會活動取消或延後辦理，台東縣政府20日下午與天后宮協商後，在以縣民健康及防疫優先情況下，決定取消今年的「台東縣元宵遶境活動」。

▲▼台東縣長饒慶鈴與市長張國洲親至天后宮，協商元宵遶境是否續辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，近日新增多起本土案例，中央流行疫情指揮中心強烈建議各項集會活動取消或延後辦理。台東元宵遶境活動為全國著名元宵活動且歷史悠久，每年都吸引來自全國的民眾到台東參與盛事，但因遶境範圍廣且時間長，無法執行人流控管，因此，下午與台東市長張國洲親至天后宮，專程前往天后宮與林有德董事長及幹部協商今年元宵遶境是否續辦。

▲▼台東縣長饒慶鈴與市長張國洲親至天后宮，協商元宵遶境是否續辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

會後饒慶鈴與張國洲及林有德董事長宣布，以縣民健康及安全為優先，決定取消今年遶境活動。

會後饒慶鈴與張國洲及林有德董事長宣布，以縣民健康及安全為優先，經協商後決定取消今年遶境活動。另外，張國洲也宣布市公所今年元宵晚會等系列活動也取消辦理。

饒慶鈴感謝天后宮長年以來配合縣政並支持在地文化傳承，也希望各廟宇及民眾能體諒，同時呼籲防疫優先，取消縣府主辦大型活動，既有活動縮小規模辦理，並落實防疫工作，全力加強環境消毒作業，並請各界配合政府防疫措施，一起守護台東，平安過新年。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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