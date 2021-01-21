首度呼籲「隨身攜帶酒精」消毒！陳時中：防疫有點鬆懈了

▲指揮官陳時中在昨日記者會中呼籲全民隨身攜帶酒精。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

部立桃園醫院截至昨日累計10人確診，在記者會中被問到是否建議民眾應盡量避免「橫跨多縣市非必要活動」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，目前防疫仍停留因境外移入而有零星社區感染之層級，希望大型活動能停辦或延期，至於民眾則要提高警覺，戴口罩、勤洗手，隨身攜帶酒精以備不時之需。

指揮中心已於18日於部桃設立前進指揮所，陸續外移病患，清空醫院全面消毒，大批化學兵也前往協助。由於這次院內感染已擴大到社區，陳時中坦言，這次的確範圍做的最大，以前有些案子沒有形成大感染，部桃一開始挑戰不算大，但發生到現在，應該是目前最大的挑戰。

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陳時中強調，新冠病毒無法排除「接觸傳染」的可能性，民眾只能靠更多好習慣，避免接觸眼口鼻以提升自我保護力。他坦言：「現在大家經過半年多來，因為沒有國內確診案例，確實相對的有點鬆懈。」過去返家時都會將外套脫在門外、趕緊換下鞋子噴酒精消毒，但在前陣子疫情趨緩後這些動作稍微鬆懈，再次提醒病毒無所不在，多一分小心對自己也多一分保障。

▲除了戴口罩外，許多人也會隨身攜帶酒精，以備不時之需。（示意圖／記者周宸亘攝）

有記者問到過去防疫嚴格期，商場限縮出入口、有專人在門口量體溫或監看遠紅外線熱像儀，但現在有部分商場將所有出入口開放，也無特別量體溫，如今疫情升溫，指揮中心是否會再要求商場加嚴管理，甚至在秋冬專案8大場所如交通運輸工具上，改採梅花座、禁止飲食等。

對此，陳時中回應，目前防疫仍停留在因為境外移入有零星社區感染這層級內，建議大型活動能停辦或延期，至於相關規定仍維持原狀。他也直言此次部桃範圍比以往大，請大家務必提高警覺，戴好口罩、勤洗手，隨身攜帶酒精，若要觸摸某些地方，事前事後謹慎的手部消毒，對個人才有保障。