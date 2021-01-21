北市府無避開桃園規劃　陳智菡：光禁止公務員出差意義不大

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染、且擴大社區，累計至今已有10人確診染疫，且足跡複雜難以完全掌握，為防堵新冠肺炎疫情，澎湖、苗栗、雲林紛紛祭出「避桃禁令」，不過台北市政府發言人陳智菡表示，北北基桃早已成為一個共同生活圈，且還有龐大通勤人口，光禁止公務員出差意義不大，現階段沒有此規劃。

面對部桃醫院群聚感染，澎湖縣市長賴峰偉20晚間就開出第一槍，宣布縣府員工暫緩至台灣本島出差，以降低感染風險，同時也呼籲當地鄉親，多使用在地醫療，減少赴台就醫，避免接觸感染源、以及前往人潮群聚場所。隨後雲林、苗栗也紛紛宣布，非必要「勿前往桃園洽公」。

至於首都台北市要不要這樣做？陳智菡表示，現在部桃的院內感染，已經變成社區感染，台北市的防疫規畫也全面提升，但北北基桃早已成為一個共同生活圈，許多人都是開車、坐機捷到台北上班，除了公務員出差、校際間小規模的校外教學，還有龐大的通勤人口，光禁止公務員出差意義不大，若要全面禁止則會嚴重衝擊兩地人民的就業與生活，現階段沒有這樣的規畫。

其他人也看了這些...

► 柯文哲宣布：2021台北燈節延後舉辦 年貨大街取消

► 新北市府宣布：平溪天燈節延期舉辦

► 侯友宜：新北春節大型活動 做不到實名制一律取消

相關新聞...

► 內政部發文全國宗教團體、宮廟 暫緩舉辦新春大型活動

►疫情升溫 北市體育局：渣打公益馬拉松延期辦理

►新北學校結業式一律改採線上 寒假活動全取消



►振興一下我們的美麗