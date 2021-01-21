　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／「當豬肝湯不再是進補...」　國民黨：用公投票翻轉錯誤政策

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（21）日公布反萊豬公投宣傳短片，影片呈現過去下班後吃一碗滷肉飯，是忙碌工作後的慰藉，但開放萊豬進口後，一切都變了調，當下班的慰藉，不再是滷肉飯，當豬肝湯，不再是進補，呼籲大家一起參與反萊豬公投連署。

反萊豬公投影片內容呈現過去下班後吃一碗滷肉飯，是忙碌工作後的慰藉；慶祝生日時吃一碗豬腳麵線代表添福添壽；野餐烤肉的歡樂氣氛中，烤香腸、豬肉串是不可或缺的食材；生病或調養身體時，豬肝湯是最佳的平民美食。

不過，開放萊豬進口後，一切都變了調，當下班的慰藉，不再是滷肉飯；當豬腳麵線，不再是祝福；當烤香腸，不再是歡樂；當豬肝湯，不再是進補。國民黨表示，此時就是展現人民力量，翻轉錯誤政策的關鍵時刻，大家共同參與反萊豬公投連署，今年8月28日，用公投票讓安心食用豬肉再次成為人民的日常。

國民黨表示，為號召更多民眾參與公投連署，國民黨本週六、日將分別於高雄市及台南市舉辦雙公投連署活動，除黨主席江啟臣將親自出席兩場活動號召連署外，週六下午5時於高雄左營果貿社區籃球場舉行的活動，國政基金會副董事長連勝文、醫師蘇偉碩等人將出席宣講。

週日上午10時30分於台南鴨母寮公有零售市場舉行的活動，將由前國健署署長邱淑媞、醫師蘇偉碩等人宣講，正在進行「公投連署，縱騎台灣」的革實院院長羅智強也將在台南會合，共同向南部鄉親呼籲，一起參與連署、齊心反萊豬進口、828用公投票護國人的健康。

▼國民黨公布反萊豬公投宣傳影片。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨文傳會主委王育敏召開「豬肉價漲不停！農委會無能、人民傷荷包」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
苗栗、雲林發「避桃禁令」　鄭文燦回應了
快訊／數位身分證決定喊卡！　內政部：取得社會共識後辦理
鄭爽哭了！「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果
2男1女跑成大公園玩3P　長椅戰到溜滑梯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情擴大...蔡英文指示「守住黃捷」　李彥秀：好多疑問

蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

雲端最前線／部桃感染連環爆！苗縣府今跟進「避桃禁令」

林為洲要桃園立委自主管理　鄭運鵬反擊：桃園失守各縣市還能正常運作？

馬文君酸「門都沒有」遭打臉　江啟臣：國民黨「親美和陸」不變

北北基計程車2月7日起實施「春節加成」　每趟加收20元

罷捷投票逼近！黃捷繃緊神經拉「不同意票」　民進黨部出手協助

快訊／數位身分證突喊卡　內政部：訂定專法取得社會共識後辦理

周台竹推台北城市外交　印度要辦瑜珈日、奧地利想在中山堂跳舞

北市府無避開桃園規劃　陳智菡：光禁止公務員出差意義不大

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

雲端最前線／部桃感染連環爆！苗縣府今跟進「避桃禁令」

林為洲要桃園立委自主管理　鄭運鵬反擊：桃園失守各縣市還能正常運作？

馬文君酸「門都沒有」遭打臉　江啟臣：國民黨「親美和陸」不變

北北基計程車2月7日起實施「春節加成」　每趟加收20元

罷捷投票逼近！黃捷繃緊神經拉「不同意票」　民進黨部出手協助

快訊／數位身分證突喊卡　內政部：訂定專法取得社會共識後辦理

周台竹推台北城市外交　印度要辦瑜珈日、奧地利想在中山堂跳舞

北市府無避開桃園規劃　陳智菡：光禁止公務員出差意義不大

影／「當豬肝湯不再是進補...」　國民黨：用公投票翻轉錯誤政策

台積電勁揚4.5%！台股漲逾400點　站穩萬六大關

爽領「8月年終+數萬元紅包」！科技男嗨喊「好爽」...網稱別羨：用肝換來

抗寒宅首選一種座向！不幸選到「迎風宅」　開窗、裝潢都能避

DNA檢測發現和爸沒血緣關係　媽目睹名字嚇壞...女兒：是億萬富翁

投20萬做網拍！幾個月下來「只賺3～5千元」　他狂嘆1現象：累了

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

屈中恆Vicky見面就吵架　一碗魷魚羹挽救婚姻

南韓新冠疫情再趨緩！今僅增401例確診...教會又掀群聚感染

萊姆氣泡水特價了！每瓶才20元　熱量超低狂喝也不怕胖

38歲明星左投1年800萬美元加盟雙城　洋基輪值再走一人

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

政治熱門新聞

罷捷案蔡英文出手了　鄭照新：黃捷是民進黨員？

遭網友翻出「祭品文」討雞排　陳柏惟開嗆：奧客

蕭美琴出席拜登就職典禮畫面曝光！

羅致政：蕭美琴忍住在野黨揶揄拿不到拜登邀請函

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面

蕭美琴「上週」早收到拜登邀請　42年首度「受邀」出席就職典禮

林口公車轉運站動土　預計5月完工啟用

新北神秘「無名氏」11年捐2.1億原因曝！真實身份僅4人知道

數位身分證喊卡　待訂定專法、取得社會共識後辦理

快訊／接獲邀請函！蕭美琴將出席美國總統就職典禮

蕭美琴出席拜登就職　馬文君酸「門都沒有」遭打臉

論血緣輩份要叫姑姑？　陳柏惟諷陳玉珍蹭聲量

蔡英文指示守住黃捷　醫斥：您失格了

蕭美琴「受邀」出席拜登就職　42年來新突破意義完全不同

更多熱門

相關新聞

江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮

江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮

國民黨發起的的雙公投連署在台南，獲得基層熱烈響應，台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日星期日10時20分，在北區鴨母寮市場雙公投連署現場感謝台南市民支持。

國民黨積極耕耘　青年增3545人

國民黨積極耕耘　青年增3545人

蕭美琴獲邀出席拜登就職　藍委籲：反應國民對萊豬意見

蕭美琴獲邀出席拜登就職　藍委籲：反應國民對萊豬意見

江啟臣祝賀拜登、賀錦麗就職

江啟臣祝賀拜登、賀錦麗就職

布林肯承諾協防台灣　國民黨：證明我們對美關係不選邊立場無誤

布林肯承諾協防台灣　國民黨：證明我們對美關係不選邊立場無誤

關鍵字：

萊豬國民黨公投

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

郭書瑤流產痛哭！

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面