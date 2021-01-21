影／「當豬肝湯不再是進補...」　國民黨：用公投票翻轉錯誤政策

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（21）日公布反萊豬公投宣傳短片，影片呈現過去下班後吃一碗滷肉飯，是忙碌工作後的慰藉，但開放萊豬進口後，一切都變了調，當下班的慰藉，不再是滷肉飯，當豬肝湯，不再是進補，呼籲大家一起參與反萊豬公投連署。

反萊豬公投影片內容呈現過去下班後吃一碗滷肉飯，是忙碌工作後的慰藉；慶祝生日時吃一碗豬腳麵線代表添福添壽；野餐烤肉的歡樂氣氛中，烤香腸、豬肉串是不可或缺的食材；生病或調養身體時，豬肝湯是最佳的平民美食。

不過，開放萊豬進口後，一切都變了調，當下班的慰藉，不再是滷肉飯；當豬腳麵線，不再是祝福；當烤香腸，不再是歡樂；當豬肝湯，不再是進補。國民黨表示，此時就是展現人民力量，翻轉錯誤政策的關鍵時刻，大家共同參與反萊豬公投連署，今年8月28日，用公投票讓安心食用豬肉再次成為人民的日常。

國民黨表示，為號召更多民眾參與公投連署，國民黨本週六、日將分別於高雄市及台南市舉辦雙公投連署活動，除黨主席江啟臣將親自出席兩場活動號召連署外，週六下午5時於高雄左營果貿社區籃球場舉行的活動，國政基金會副董事長連勝文、醫師蘇偉碩等人將出席宣講。

週日上午10時30分於台南鴨母寮公有零售市場舉行的活動，將由前國健署署長邱淑媞、醫師蘇偉碩等人宣講，正在進行「公投連署，縱騎台灣」的革實院院長羅智強也將在台南會合，共同向南部鄉親呼籲，一起參與連署、齊心反萊豬進口、828用公投票護國人的健康。

▼國民黨公布反萊豬公投宣傳影片。（圖／記者屠惠剛攝）



