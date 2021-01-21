疫情擴大...蔡英文指示「守住黃捷」　李彥秀：好多疑問

▲黃捷、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，8天內有9人染疫，讓國內疫情迅速升溫。針對總統蔡英文以民進黨主席的身份在中常會上表示要守住黃捷，國民黨副秘書長李彥秀表示，這「讓我有好多疑問」。

李彥秀表示，蔡英文昨天以民進黨主席的身份下令「要守住這一局」，可惜「蔡主席」下令要守的這一局，不是防疫，甚至不是民進黨的局，是無黨籍高雄市議員黃捷罷免這一局，這讓她有好多疑問。

李彥秀疑惑，民進黨不是不久前才說王浩宇罷免案，遺憾國民黨介入，民進黨這時候又不介意政黨介入罷免了嗎？對於罷免案的操作，民進黨連對自己的人都有兩套標準？

李彥秀說，黃捷的確是友善民進黨的無黨籍的議員，蔡英文下令守住，卻放生自己黨籍的王浩宇，難到民進黨也承認王浩宇不適任嗎？

李彥秀說，民進黨的朋友，幫忙守住這一局的時候，好像該聽聽地方的聲音吧！地方上早就傳出，黃捷自己透過罷免案想炒高自己聲量，投身立委選戰的企圖心，更牽扯民進黨接下來的市長佈局，民進黨真的需要幫無黨籍的黃捷守住這一局嗎？

最後，李彥秀強調，罷免是人民意志的展現，尊重選民的選擇，不管結果如何都是一次民意的展現，也是一次對政治人物的考驗。

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