雲端最前線／部桃感染連環爆！苗縣府今跟進「避桃禁令」

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部立桃園醫院爆發院內感染，目前已有10例確診。指揮官陳時中20日坦言，院內感染一開始挑戰不算大，但發生至今，應該說是目前最大挑戰。此外，苗栗縣政府跟上澎湖、雲林腳步，宣布即日起縣府所屬機關同仁若非必要，勿至桃園出差、洽公。疫情升溫，台灣該如何堅守？《雲端最前線》21日邀請台北市議員簡舒培、台北市議員徐巧芯、桃園市議員楊家俍以及新北市議員陳明義與主持人楊文嘉深度探討。

▲衛生福利部桃園醫院20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免後，「罷捷」案將在2/6投票，藍營「割萊委」行動也蓄勢待發。國民黨高層指出，將以「集中資源、精準打擊」原則，不可能「遍地開花」，包括先前國民黨革實院長羅智強點名的6人在內，國民黨發動罷免目標不會超過10人。藍營發動報復性罷免，政黨該如何協助被點名的民代？

駐美代表蕭美琴20日獲邀出席美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）就職典禮。她也透過推特，分享她在就職典禮現場的畫面。這是我國與美國1979年斷交以來，第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。