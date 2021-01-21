外籍看護也確診！專家曝2疑點「非經由醫師傳染」

▲衛生福利部桃園醫院昨（20）日撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

衛福部立桃園醫院群聚感染事件累積至今（21日）為止已有10人確診，其中案869越南籍看護的感染源仍有待釐清，台灣感染症學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民就提出2疑點，認為案869並非經由醫師傳染。

指揮中心20日公布疫調結果，指出最初染疫的醫師案838在1月7日曾經支援照顧看護的雇主，當時病人情況緊急，由案838執行抽胸積水16分鐘，推測看護應該是在此時接觸傳染。

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根據《自由時報》報導，黃立民則認為，案869與染疫醫師7日接觸，卻隔了9天後（16日）才發病，但這次群聚案主要為D614G變異病毒株，有發病很快的特性，與案869並不相符，不能排除有被其他接觸者、其他外籍移工感染的可能性。

▲部桃昨（20）日清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）



黃立民指出，如果住院醫師去病房幫個忙，只是短暫停留，且雙方都戴著口罩的情況下，卻只有外籍看護受到感染，其他同房護理師都未遭感染，「應該要考量是否可能該名看護有別的接觸者，如其他外籍移工，不能排除其他感染源的可能性。」