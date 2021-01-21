陸日增126例本土　範圍擴大「遍布5省市」

▲大陸東北、華北地區近期疫情嚴峻。圖為黑龍江綏化，防疫人員正在進行消毒。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸本土新冠疫情不減反增。據大陸國家衛健委21日晨通報，1月20日0—24時，全國新增確診病例144例，其中本土病例126例，包含黑龍江68例，吉林33例，河北20例，北京2例，山西2例，山東1例，另新增97例本土無症狀感染者，疫情範圍進一步擴大。

大陸國家衛健委21日通報，1月20日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例144例，其中境外輸入病例18例，本土病例126例（黑龍江68例，吉林33例，河北20例，北京2例，山西2例，山東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例5例。

▲吉林近日出現來自黑龍江的超級傳播者，導致感染者已破百，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

在此之下，全大陸現有確診病例1598例（其中重症病例68例），累計治愈出院病例82468例，累計死亡病例4635例，累計報告確診病例88701例，現有疑似病例5例。

與此同時，大陸31個省市和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者113例（境外輸入16例）；當日轉為確診病例56例（境外輸入1例）。

其中，山西、山東出現的本土確診，均為外省市輸入病例，顯示近期在大陸東北地區和北京的疫情，正出現擴散趨勢。

黑龍江省已超過河北，成為目前大陸疫情最嚴峻的地區，20日0-24時新增新冠肺炎確診病例68例，其中綏化市望奎縣65例，另新增85例無症狀感染者，官方稱，所有確診病例和無症狀感染者均是在集中隔離醫學觀察期間，以及開展擴大核酸檢測主動篩查發現的；河北方面，20日新增20例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，以及4例本土無症狀感染者。

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