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不斷更新／部桃爆群聚！防堵疫情延燒　各縣市「避桃禁令」懶人包

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院撤離院內病患，並由化學兵進行消毒作業。（圖／記者林敬旻攝）

記者莊智勝／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染、且擴大社區，累計至今已有10人確診染疫，且足跡複雜難以完全掌握。為防堵新冠肺炎疫情在台擴散，澎湖縣長賴峰偉20日開下第一槍，宣布縣府員工同仁若非必要，即起暫緩至台灣本島出差，以降低感染風險；繼澎湖之後，苗栗、雲林也紛紛出現「避桃禁令」，《ETtoday新聞雲》整理全台懶人包，為您掌握各縣市最新情況。

1／21 11:05 南投

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南投縣長林明溱稍早表示，南投與桃園公務往來並不多，禁止縣府員工同仁到桃園出差洽公效果並不大，因此暫不跟進「避桃禁令」，但後續仍會視指揮中心最新疫情訊息進行修正，也會提醒各局處謹慎審核出差。

1／21 09:39 苗栗
苗栗縣政府21日上午宣布，即日起縣府所屬機關同仁若非必要，勿至桃園出差、洽公。

►快訊／苗栗縣府今早宣布：即日起非必要「勿前往桃園洽公」

1／20 雲林
雲林縣政府召開防疫會議，縣府取消新春大型活動，包括北港燈會、新春團拜等行程，並於夜間臨時發布，縣府機關員工非必要減少赴桃園出差，同時國中、小畢業旅行、戶外教學調整路線，建議改往台中以南。

►雲林禁公務員到桃園！學校畢旅戶外教學　張麗善畫出「警戒線」

1／20 澎湖
澎湖縣長賴峰偉宣布，縣府員工暫緩至台灣本島出差，以降低感染風險，同時也呼籲當地鄉親，多使用在地醫療，減少赴台就醫，避免接觸感染源、以及前往人潮群聚場所。

►快訊／澎湖縣長賴峰偉開第一槍：縣府員工暫停到台灣本島洽公

ET快訊
苗栗、雲林發「避桃禁令」　鄭文燦回應了
快訊／數位身分證決定喊卡！　內政部：取得社會共識後辦理
鄭爽哭了！「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果
2男1女跑成大公園玩3P　長椅戰到溜滑梯

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