英國新冠疫情強襲！單日1820人病死...英首相警告：未來將更艱難

▲英國單日內新增1820人死於新冠肺炎。（圖／路透社）

文／中央社記者戴雅真倫敦20日專電

英國今天新增1820人在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）28天內病故，再次刷新紀錄，總計病故人數突破9萬3000人。英國首相強生（Boris Johnson）警告，「未來數週恐怕會更艱難」。

英國的2021年第一個月過得十分艱辛，變種病毒疫情嚴峻，病故人數節節升高，一再刷新紀錄。英國廣播公司（BBC）報導，英國過去24小時新增1820人病故、3 萬8905人確診。英國過去7天有8523人病故，總計死亡人數達到9萬3290人。

英國上一個病故人數最高的日子是19日的1610人，才過24小時紀錄就被打破。

為了遏止新變種病毒疫情，英國大力推動疫苗接種。強生表示，「這是和時間賽跑」，他希望一切能在春天好轉。英國目前有460萬9740人施打第一劑疫苗，較昨天增加34萬多人。

▲圖為倫敦金融城。（圖／路透社）

強生表示，最近的病故人數非常驚人，反映出前幾週的確診高峰期。他表示：「我必須警告大家，未來幾週還會更艱難，但隨著疫苗持續施打，計畫持續推進，我認為一切等到春天將會好轉。」

被問到病故人數是否會持續攀升，強生表示「很難預估」。

BBC指出，英國連續2天刷新病故人數紀錄，雖然十分令人難過，但其實可預期，因為這反映出去年12月的確診高峰期。病患在感染後的1到2週病情最為嚴重，這時才會入院，因此確診高峰期與病故高峰期之間有時間差。

不過，英國目前每日確診人數雖然仍高達數萬人，其實正在緩慢下降。在過去7天內，確診人數比起前一週下降21.5％。英國從今年初確診一度高達每日6萬人，已連續4天確診不到4萬人，顯示政府的封城措施逐漸發揮效果。

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