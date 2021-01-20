▲醫院評鑑延到7月後舉行！陳時中：有望改「線上+書面審查」。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

桃園醫院感染持續擴大，目前已累積10人確診，其中427人需居家隔離。指揮中心今（20）日宣布醫院管制措施，除了探病限縮為1時段外，醫院評鑑也考慮縮短時程，如果無法辦理實體評鑑，會改用線上或書面審查，但一切都決定先延到7月以後再決定。

過往醫院評鑑分為書面審查與實體評鑑，後者多在3月至11月進行。由於去年疫情嚴重時，指揮官陳時中宣布每年的醫院評鑑暫停，今年疫情再起，陳時中日前僅表示可能延緩但不取消，「因為剛好也到了感控的檢視」。

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指揮中心今發布新聞稿，表示因應COVID-19疫情發展，衛生福利部將適時考量醫院量能，調整醫院評鑑辦理方式，並於適當時間公布，以降低醫院不必要的負擔；並籲請醫院全力防疫，停止不必要的預評和演練，且應避免一群人跨樓層隨意出入。

陳時中表示，今年的評鑑方式還沒確定，要根據疫情做相關訂定，能像往年依一樣有實體最好，但如果無法辦理實體，會做線上或書面評鑑，但因應現在疫情正燒，所有評鑑都延遲到7月以後，再決定用什麼方式來辦理。

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