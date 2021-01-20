林口公車轉運站動土　預計5月完工啟用

▲林口公車轉運站完工示意圖。（圖／交通局提供）

記者羅婉庭／新北報導

塞車問題是林口通勤族多年來的夢魘，新北市交通局計畫興闢的林口公車轉運站於19日舉行動土儀式，估計工期為135天，將於今年5月完工啟用。除提供機場捷運轉乘接駁，未來隨著周邊國際媒體園區、林口工一市地重劃區開發，將成為林口地區重要大眾運輸轉運中心。



交通局運輸管理科科長林詩欽表示，林口公車轉運站占地8,800平方公尺，位於機場捷運A9站北側，因去年3月接獲通報，指基地範圍內有紅火蟻，依規定須進行6個月以上的紅火蟻防治工作，並需經國家紅火蟻防治中心確認無紅火蟻蹤跡、同意解除管制後，基地才能動工。



林詩欽指出，林口公車轉運站工程設計經專家學者及府內各專責單位多次開會審核設計細項，確保設施合法、交通動線安全無虞；站體採簡約設計，著重接駁功能與民眾實用性，設有9席公車站區及16席電動公車駐車區；表定工期135天，預計5月底完工。



交通局表示，未來將透過低底盤油電混合公車，將乘客接駁到轉運站後以月台分流，公車將更有效率直上高速公路，而且轉運站旁就是機場捷運A9站，林口地區的民眾亦能利用轉運站輕鬆轉乘機捷，提升林口區公共運輸服務，以及未來媒體園區開發後的交通運輸需求。





▲林口公車轉運站昨舉行動土儀式。（圖／交通局提供）