潮州大橋驚見3頭牛閒逛　警扮牧童「閃光指揮棒+吹哨」解危

記者陳崑福／屏東報導

3頭牛日前晚間在台一線屏東縣潮州大橋中央分割島漫步，且幾乎堵住快慢車道，威脅往來交通安全，潮州警方獲報趕往處理，避免引發事故，利用巡邏車擋在後方，手持閃光指揮棒、吹哨方式緩緩引導牛隻至路旁，並驅離至河堤旁產業道路，讓交通恢復順暢。

▲潮州警分局竹田分駐所警員吳毅翔、劉靖寧及義警賴乙德在潮州大橋驅離牛隻 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼潮州警驅離牛隻。

潮州警分局竹田分駐所警員吳毅翔、劉靖寧及義警賴乙德日前夜間20時許於巡邏勤務時接獲報案，指稱省道台1線潮州大橋上有牛群漫步在道路中央，由於該處台1線段道路筆直，加上夜間視線較差且車速快，員警獲報馳赴現場處理。

警方趕到，看到3頭牛疑似有中央分隔島上吃草，隨後又在道路中央漫步，幾乎堵塞住內外車道，眼見台一線上車速又快，牛隻如繼續在橋上行走恐影響交通安全，員警立即開啟巡邏車警示燈提醒後方來車，並用哨音驅趕牛群往河堤方向，再以巡邏車駛於牛群後方防止車輛追撞牛群，緩緩地將牛群引導至路旁並驅離到河堤旁的產業道路，順利結束任務。處理員警事後笑稱真的是從警最「牛」的服務了。

分局分局長黃國源肯定員警勤務中的立即作為，保障用路人安全，有效的防制車禍發生，值得讚許，也具體表現了警察「人民保母」正面形象。

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