新北大善士「葉董」遭2噸重石造佛像壓身　親手打造招待所斷魂

▲葉董與移工在搬運石造佛像時發生意外。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口區工九路一處鋼管工廠，19日晚間69歲的葉姓老闆與外籍移工一同搬運石造佛像時發生意外，葉男遭重達2噸的佛像壓中，當場不治身亡；葉男平時樂善好施，擔任林口警分局義警顧問團長、義消顧問團長等公益職務，家人得知噩耗後難掩哀慟。

葉姓董事長所創設的鋼管場，為全台種類最多鋼管、方管、扁管的製造廠商，平時樂心公益，擔任林口工二工業區廠商協進會理事長期間，發現工業區監視器老舊，還自掏腰包全面更新監視系統，與警界、政壇關係密切，外界在外接尊稱他為「葉董」。

葉男近日打算將廠房後方的山坡施工，將平時種植花草的地方改為招待所，放置自己的收藏品，並作為聚會場所。

19日晚間6時許，葉男跟外籍移工在調整一座2噸重的石造佛像，葉男在上方擦拭、移工則在下方調整佛像，不料疑似重心不穩佛像傾倒壓住葉男，導致他頭部重創當場身亡，家人得知噩耗後皆不敢置信，事發原因仍待進一步調查釐清。

▼施工現場停留一輛怪手。（圖／記者陳雕文翻攝）



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