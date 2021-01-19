「差點死在金門」安全帶救命！網紅作家檢討1現象：這是好設計嗎

▲黃山料出車禍，被安全帶救了一命。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

影音媒體「一件襯衫」創辦人黃山料，同時也是一位網紅作家，去年10月因為發表一篇文「月薪25萬與3萬的人，煩惱是相同的」，意外引發廣大討論。18日他在粉絲專頁突然發文「我剛剛差一點就死掉在金門了」，文中探討紅綠燈在晚上10點過後就會「變成閃燈狀態」，讓他忍不住直呼「這是一個好的設計嗎？」

「我剛剛差一點就死掉在金門了……」黃山料在文中表示，他最近在金門趕書稿，弟弟也陪他一起前往，就在18日晚上10點多，弟弟開車載他行經一個十字路口，該路段速限50公里，弟弟開車的時速大約45公里。沒想到行經一個十字路口時，有一輛車高速從左側衝出來。

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當時弟弟緊急煞車，黃山料被彈出去，幸好有安全帶勒住他，所以沒有撞上擋風玻璃，「也幸好我們車頭較短，對方只輕微擦過我們車頭，沒有衝撞；也幸好弟弟的油門沒有多踩那一點點，若是多踩5公里，弟弟就會在駕駛座直接被對方撞爛。」

▲弟弟被一台開很快的車撞上。（示意圖／達志影像）

黃山料指出，雖然不確定對方的時速，但應該已經超過80以上，才會有「那樣飛騰的狀態」。不過他也強調，不管對方有沒有超速，「我想說的是，金門的所有十字路口，在晚上十點過後都會變成閃燈狀態」，變成沒有紅燈、沒有綠燈、沒有規範用路人，「等於要看每個人的良心自由心證。」

看到沒有紅綠燈的十字路口，他直呼非常危險，也不禁質問「為何過晚上十點，金門紅綠燈會變得沒有作用？這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」逃過一劫後，黃山料表示「人活著真的好幸運，差點新書變遺作」，不忘用hashtag許願「#謝謝大家關心」、「#也許願縣長把紅綠燈變成24小時運作」、「#安全第一」，並標記金門縣長楊鎮浯。

貼文一出，許多人對這個話題也相當有感，「不只是金門，晚上到早上清晨，這段時間超級容易遇到嚴重車禍！很多人都以為大部分的人都在家休息了，所以就飆快車，常常害死無辜的人」、「鄉下地區，太晚的時候某些路段就變成閃黃燈，我們這裡有些路段也是」、「台灣的鄉下都是如此，因為人煙稀少感覺交通更是可怕！燈光不足也是危險的主因。」