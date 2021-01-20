花蓮瑞港公路坍方3學生上學受阻　員警鄉長護送

▲花蓮瑞港公路發生大面積土石坍方，造成雙向人車通行受阻。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞港公路6.5公里處18日發生大面積土石坍方，造成雙向人車通行阻斷，由於該路段為奇美村學生上下學及村民上下班必經之路，交通受阻後有3名瑞穂國中學生因無法搭上學梭交通車，而由奇美派失厛員警協同鄉镸接力護送上學。

▲3名瑞穂國中學生由於員警及鄉長接力護送上學。

當天路段發生坍方後，奇美派出所所長鄭銘峯趕赴現場，發現大量土石散落馬路上，阻斷雙向通行，除立即進行交通疏導及管制外，同時聯繫重機械怪手於短時間內趕赴現場清除。

派出所同時請奇美村長蔣國雄於村內廣播詢問，是否有學生無法上學或村民有緊急就醫需求，廣播後有3名瑞穗國中學生反映因道路中斷，學校接駁車進不來部落，無法順利前往上學。

▲員警於坍方處管制交通。

所長鄭銘峯立即以巡邏車護送3名學生前往坍方處，同時通知正在現場會勘的瑞穗鄉長，於清除作業達到可以行人通行後，由鄉長徒步穿過坍方區域前來會合，再一同護送3名學生徒步穿越坍方區域後由鄉長親自駕車護送3名學生前往學校。

民眾見到鄉長及所長以接力方式護送學生上學，特地搖下車窗大喊「辛苦了」！

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