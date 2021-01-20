新冠肺炎增1境外移入　20多歲女西班牙訪友返台入境確診

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案871)，為本國籍20多歲女性，前(2019)年12月前往西班牙訪友，今(2021)年1月8日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。

指揮中心表示，個案於1月17日出現咳嗽、喉嚨痛及嗅覺異常症狀，18日由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診。已匡列個案接觸者共2人，為同住家人，因送餐時無適當防護，列居家隔離對象。

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