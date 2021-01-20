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「超級毒王」1傳129人！免費雞蛋引爆超級傳播　大批老人染疫

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲吉林本輪疫情多是中老年人。（圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省衛健委20日通報，19日新增本地確診新冠肺炎46例，當地從16日突新增10例，打破連續173天無本地確診病例的紀錄後，短短4天確診病例就來到129例。對於這場發展迅速的疫情，新華社形容，是「免費雞蛋引發的」超級傳播事件。

據陸媒曝光，吉林省出現超級傳播者，目前已直接或間接令受感染人數增至129人，這名「毒王」是來自黑龍江的45歲營銷人員，近期多次往返黑龍江及吉林，接觸人士多，活動範圍較廣，6日至11日到公主嶺市和通化市進行4次針對中老年人的營銷活動，引發群聚感染，多人再傳染家人，出現兩層傳播。

據悉，營銷活動共有145人參加，參加者中，截至18日13時已有82人確診。吉林省衛健委副主任張艷透露，本輪疫情中，被感染者多為中老年人，平均年齡63歲，其中年齡最大者88歲。中老年群體原本就是新冠病毒的易感人群，加上自身基礎性疾病較多，感染後極易引發重症、危重症，治療難度更大。

「毒王」林姓男子以保健為名向中老年人推銷亞麻籽油，透過「街頭送禮登記電話」建立微信群，並以「參加活動贈雞蛋—1人帶多人贈品可升級」吸引不少中老年人前往「聽課」。

由於林男本身當時已感染新冠病毒，而舉行推廣活動的場所只有45平方公尺（約13.6坪）大小。幾十名中老人長時間聚集密閉空間內，多數人因此中招，隨後又將病毒擴散出去。

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