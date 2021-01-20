取狗腦治狂犬病！　古代人「以毒攻毒」成疫苗雛形

▲古代對於疫病認知有限，得依靠人體實驗歸納出治病方法。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，全球民眾期盼了一年的疫苗也在近期陸續問世。不過，古代人對於疫病的認識有限，在沒有疫苗的情況下，只能透過主動感染，在體內產生特異性免疫功能，也就是先天免疫功能，達到防疫效果。此外，在多部醫書裡也記載以毒攻毒的方式治病，包括取狗腦治療狂犬病、取天花病者傷口膿水塞進鼻內接種等，成為疫苗的雛形。

▲東晉葛洪《肘後備急方》裡的「治卒有猘犬凡所咬毒方」，便是狂犬病的治療辦法。（圖／翻攝百度百科）

這種「以毒攻毒」的概念最早出自東漢王充的《論衡》，書中提出，「夫治風用風，治熱用熱，治邊用密丹」，這種方法被稱為「以類治之」，用白話文形容便是以毒攻毒。

至於如何進行臨床實驗雖然已經不可考，不過，東晉葛洪的《肘後備急方》卻對古代用以毒攻毒的「類疫苗」方式治療疫病，有了文字上的記載。《肘後備急方》裡的「治卒有猘犬凡所咬毒方」，便是狂犬病的治療辦法。

▲狂犬病在現代已經不是無藥可醫的不治之症。（圖／CFP）

其中，「乃殺所咬之犬，取腦敷之，後不復發。」就是取出咬人發病犬的腦漿，敷在病人被咬的地方。這種方法經過古代人憑藉生活經驗反覆驗證，目的是不想再患同樣的疫病。他們開始學習用搗碎、研磨等方法，將病源的組織、臟器製成「藥物」，作用便如同疫苗般，達到以毒攻毒的效果。