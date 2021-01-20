黑糖珍珠鮮奶摻紅茶被罵翻！迷客夏「3點聲明」再道歉：捐出1日所得

▲迷客夏。（示意圖／記者張榮恩攝）

記者蕭筠／台北報導

知名手搖飲品牌「迷客夏」近日因「黑糖珍珠鮮奶摻紅茶」事件掀起爭議，今（20）日再傳患有癲癇的女童因店員告知「黑糖鮮奶沒加茶」，卻出現1個月連發作4至5次癲癇情況。稍早，業者再度發出最新道歉聲明，除針對4支飲品做出調整外，也將捐出直營門市1日所得給予今年綠光公益計畫合作夥伴裡以孩童關懷為主之專案。

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▲迷客夏最新道歉聲明。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

迷客夏近日遭爆料「黑糖珍珠鮮奶竟有加紅茶」，且菜單上無任何標示，讓大批網友傻眼怒轟「原來是這樣！我的認知是黑糖珍珠加鮮奶」、「那應該叫黑糖珍珠拿鐵吧」，掀起風波，今日再被爆3年前因店員告知黑糖鮮奶「沒加茶」，一位患有癲癇的女童連喝3個月後「1個月連發作4至5次癲癇」，其母親得知有加之後十分火大，但向業者反應卻毫無改善，再度引發爭議。

對此，迷客夏稍早發出最新道歉聲明表示「願承擔一切責任」，並提出3點內容，包括門市菜單將清楚標註「無咖啡因」所有品項，4支飲品也做出調整，其中，手炒黑糖鮮奶提供含茶與無茶2支獨立飲品，而慢火窯燒桂圓鮮奶、冬瓜鮮奶、原鄉冬瓜茶更改為無加茶無咖啡因配方，最後強調此事件造成家長不安，願捐出所有直營門市1日所得，給予今年綠光公益計畫合作夥伴裡以孩童關懷為主之專案。

迷客夏最新道歉聲明如下

關於「黑糖鮮奶」飲品事件，迷客夏未主動告知該飲品含有咖啡因，造成消費者疑慮，我們深感抱歉。當初顧及飲品風味之平衡，自認配方獨特卻未考慮周延，因而衍生出此事件，門市夥伴僅依循總部提供配方操作，總部應承擔一切責任，並向所有顧客致上最深歉意。

即日起迷客夏將針對以下幾點，全面改進：

一、門市菜單將清楚標註「無咖啡因」的所有品項，讓消費者安心選擇。

二、針對4支飲品調整配方：

1.手炒黑糖鮮奶提供含茶與無茶2支獨立飲品，供消費者清楚選擇。

2.慢火窯燒桂圓鮮奶、冬瓜鮮奶、原鄉冬瓜茶這3支飲品，全面更改為無加茶無咖啡因配方。

三、孩童權益一直都是迷客夏長期關懷的對象，針對此次事件造成許多家長不安，我們感同身受。總部將捐出所有直營門市1日所得，給予今年綠光公益計畫合作夥伴裡以孩童關懷為主的專案。

每個顧客的聲音都在時時提醒我們，應該想的更多、做的更好。再度為我們這次過錯所引起的紛擾與不安，致上誠摯歉意！也衷心感謝大家的批評指教，我們必將謹記在心，期望未來迷客夏可以提供更好的產品與服務，給予支持我們的消費者。