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藝人陳昭榮幫稻農也助弱勢！收購關山米30頓　贈台東貧困家庭

▲▼藝人陳昭榮所屬的中華心蓮心公益協會捐贈台東縣約30噸白米。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼藝人陳昭榮所屬的中華心蓮心公益協會捐贈台東縣約30噸白米。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由資深藝人陳昭榮成立的社團法人中華心蓮心公益協會18日捐贈台東縣約30噸白米，由台東縣各鄉鎮公所及社福機構領取發放給弱勢民眾，副縣長王志頒發感謝狀並回贈台東農特產品，期盼有更多的善心人士或團體發揮愛心關懷弱勢。

捐贈儀式在台東縣老人會館前廣場舉行，由該協會台東區主任黃振富代表協會贈予，除副長王志輝親自頒贈感謝狀外，受贈的台東市長張國洲、金峰鄉長蔣爭光也分別致贈了感謝狀。

▲▼藝人陳昭榮所屬的中華心蓮心公益協會捐贈台東縣約30噸白米。（圖／台東縣政府提供，下同）

副縣長王志輝表示，中華心蓮心公益協會熱心公益，長期出錢出力濟貧不遺餘力，即時關懷弱勢民眾所需，尤其是捐棺及協助弱勢家庭喪葬等補助。台東縣稻作全年種植面積將近1.3萬公頃，去年兩期稻作收穫量約達7萬4千公噸，口感品質良好，感謝心蓮心協會採用本縣關山地區品質優良稻米捐助做公益，不僅幫助全縣近1萬多戶弱勢民眾，同時也幫助許多台東稻農。此次受贈白米全數由台東縣實（食）物銀行、各鄉鎮公所及縣府四區社會福利服務中心（台東縣區、海岸線區、南迴線區、縱谷線區）領取，發放給弱勢民眾及社福機構團體共餐之用。

▲▼藝人陳昭榮所屬的中華心蓮心公益協會捐贈台東縣約30噸白米。（圖／台東縣政府提供，下同）

心蓮心台東區黃振富主任致詞時說明，藝人陳昭榮與父親陳忠雄發起成立社團法人中華心蓮心公益協會，秉持著「付出是一種快樂的泉源」的信念，挹注民間力量補強公家資源的不足，將行善的力量向偏鄉、部落延伸，更帶領大眾一起來做公益，關懷貧苦家庭，形成善循環的正向能量。協會每年捐贈全國約1500-1600支棺木，目前已累積捐贈超過6萬5000多具棺木，全國的白米捐贈量到2020年也累積捐贈超過20萬公斤，提供給偏鄉及弱勢族群。

▲▼藝人陳昭榮所屬的中華心蓮心公益協會捐贈台東縣約30噸白米。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東縣政府致贈感謝狀。

縣府自2015年開辦實（食）物銀行迄今，結合民間企業、社福團體、近年更與國立台東大學合作，提供總行倉儲空間做為物資轉運台、學生志工人力網站管理等技術，再透過嘉里大榮輸運服務，使物資管理及物流運送更加完善，截至109年底止，共獲外界捐贈物資價值超過新台幣4890萬元，募集的二手家具資源有381件，受贈人次達4萬4仟餘人。

社會處長陳淑蘭表示，自2019年起在台東縣議員黃瑞華熱心促成捐贈白米的活動義舉，累計迄今共捐贈台東縣達72噸白米，特別代表受贈民眾表達萬分謝意，亦期待本次捐贈拋磚引玉之效，讓更多人一起響應加入關懷弱勢的行列，讓社會更祥和溫暖。

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