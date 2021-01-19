陳柏惟罵羅智強三姓家奴　鄭照新：政治觀念封建的草包

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功，國民黨台北市議員羅智強發動「割萊委」，點名民進黨立委吳思瑤、蔡適應、蔡其昌，以及基進黨立委陳柏惟等。陳柏惟反嗆，羅智強是「馬朱韓三姓家奴」。對此，鄭照新說，「台中市第二選區，因為你的爭議言行，被稱為中二選區，海線的光榮感都給你一個人丟光了」。

鄭照新在臉書表示，陳柏惟的政治觀念居然如此封建，說羅智強因挺過前總統馬英九、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜，就是所謂三姓家奴，支持馬朱韓本來就是政黨政治的理所當然，「難道民進黨的朋友經過駐日代表謝長廷、行政院長蘇貞昌和總統蔡英文等人的也是三姓家奴嗎？」

鄭照新指出，陳柏惟認為這是政治道德的瑕疵，而不是自己PO文打手槍開黃腔，不是過去在大陸賺人民幣回來才敢嗆聲，除了凸顯民主內涵缺乏外，更凸顯自己才是真草包，與智障常常目空一切罵別人是智障，是一樣的道理，「台中市第二選區，因為你的爭議言行，被稱為中二選區，海線的光榮感都給你一個人丟光了，中壢人以公民運動找回光榮感，台中海線的鄉親，準備好了嗎？」

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