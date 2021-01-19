孫大千駁陳柏惟「很台罷免說」：你是遜又挺萊豬！

▲陳柏惟針對遭點名罷免受訪。（圖／記者楊蕓攝）

記者蕭羽耘／台北報導

基進黨立委陳柏惟遭國民黨「割萊委」行動點名罷免，他表示，如果因為表現很台而罷免沒有道理。前立委孫大千19日表示，會罷免陳柏惟是因為他表現得很遜，而不是很台。

割萊委發起人、台北市議員羅智強18日揚言，下個罷免目標即是陳柏惟。陳柏惟也在同日下午，隨即舉行記者會反擊，稱如果只是看他不爽，甚至因為表現「很台」就要罷免，那沒有道理。

陳柏惟表示，羅智強就是很愛蹭聲量、跟風、最會作秀的人，他上次不知道為什麼還去剃光頭，他當然希望成為國民黨的議題領航者，因為他既沒有派系背景，也沒有家世血統，他必然要向黨中央表達忠誠，這是功能性的角色，負責打空戰。

「反而你問我他在市議會幹嘛？我還真的不知道。」陳柏惟說，被他的議題拖著走，但自己在中央哪裡做不好，就針對議題討論嘛！羅智強自己在市議會做什麼，也是講不出來。

對此，孫大千19日在臉書評論陳柏惟，直言他表現「很遜」，支持萊豬只會找理由牽拖，不學無術的質詢荒腔走板，把立委做成網紅，只會耍寶蹭網絡聲量，「所以，不罷免你，要罷免誰呢？」

孫大千提到，陳柏惟支持開放萊豬，就不要牽拖各式各樣的理由，男子漢大丈夫，敢做還不敢當。身為立委，坐領高薪，卻不學無術，質詢內容荒腔走板，把立院殿堂當成了綜藝節目；除了刷存在感，維持網路聲量，只能耍寶湊熱鬧，極盡插科打諢之能事，把立法委員當成了綜藝網紅。

孫大千也力挺羅智強，他認為，羅智強身為藍營的政治人物，支持前總統馬英九、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜，本來就是應盡的責任，和三姓家奴又有什麼關係呢？在國民黨風雨飄搖的時刻，羅智強願意不顧一切，力挽狂瀾，比起陳柏惟這位放話要1打35的台版馬保國，不知道好了多少倍。

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