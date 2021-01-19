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「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝光

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨立委陳玉珍竟然是基進黨立委陳柏惟的姑姑！她表示，有一次在金門看族譜時，發現跟陳柏惟是彼此是同宗，算是遠房親戚。對此，陳柏惟也坦言，兩人的確有這一層關係。不過，由於兩人政治立場完全不同，他也說，同宗裡面也有分好人跟壞人，私下都叫對方「姑婆玉」。

▼陳柏惟和陳玉珍是遠房親戚。（合成圖／記者林敬旻攝）

「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝光。（合成圖／記者林敬旻攝）

「他應該照輩分要叫我姑姑，是從一個血脈下來的。」陳玉珍接受《東森新聞》訪問指出，金門夏興姓陳的移民到澎湖是二崁，那她知道陳柏惟父親是二崁人，所以「他跟我是陳氏宗親的下面一派，他是應該叫我姑姑，哈哈哈。」

陳柏惟表示，澎湖二崁跟金門的確有這樣的血緣關係，「我現在是第21到23代，所以其實那個血緣關係很久了。」而這件事早在他第一天進立法院時，兩人就相認了。當時陳玉珍笑著對他說，「叫姑婆太老了，叫我姐姐。」

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨數次杯葛總質詢,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳玉珍和陳柏惟是立院同事，但黨派不同。（圖／資料照／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲▼陳柏惟接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

陳柏惟回憶，「她說陳柏惟我可能跟你有親戚關係，你是二崁、我是金門」，她就唸族譜，好像有個口訣。陳玉珍則說，口訣是「公侯可期，詩書為上，用是振拔，千載垂芳。」

陳玉珍的主動認親，勾起了彼此的連結，人家常說「親戚別計較」，但這對遠房親戚在立法院裡頭不只計較，還是敵我分明。陳柏惟表示，同宗裡面當然也有好人、壞人，陳玉珍的名字有個「玉」，「她自己說是我姑婆啦，所以我私底下就會叫她『姑婆玉』。」

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