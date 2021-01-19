羅智強怒嗆陳柏惟　「背叛人民、護航萊豬」就是罷免的正當理由

▲陳柏惟、羅智強。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，台灣基進黨立委陳柏惟被台北市議員羅智強列入「割萊委」名單，然而陳柏惟18日則反擊，罷免要有正當性。對此，羅智強透過臉書回嗆他，背棄選民託付還不知反省，「背叛人民、護航萊豬」就是罷免的正當理由。

羅智強日前宣布啟動「割萊委」計畫，在網路上號召下架民進黨立委吳思瑤以及陳柏惟。他怒嗆，這對萊豬姐弟到現在還在東拉西扯，對於背叛台北市民、台中市民的食安托付，完全沒有一絲一毫的反省。

對於陳柏惟質疑罷免的正當理由，羅智強怒嗆「背叛人民」、「護航萊豬」就是罷免的正當理由；而目前「刪Q罷瑤空軍司令部」離14萬1641粉絲目標還差6萬，他呼籲網友要繼續努力讓陳柏惟、吳思瑤這對萊豬姊弟下架！

陳柏惟18日受訪強調，罷免要看正當性，如果在出席率、問政內容有不滿，大家面對面討論，「如果是他講的豬肉議題，我已經表達很多次立場，我認為進口美國豬是國際貿易規則，多數民眾也知道這是台灣走向國際的過程，我不認為我們有做錯什麼事情。」

陳柏惟也說，一定會尊重民主制度，但罷免掉後換怎樣的人上來，如果大家覺得他在專業上表現不夠，當然接受民意檢驗，「但如果只是情緒上的，只是看我不爽，甚至因為我表現的很台，就要把我罷免掉，那沒有道理。」

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