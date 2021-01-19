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台北國際書展如期舉行！「做好萬全準備」實名制入場規範看這裡

▲▼ 防疫武漢肺炎，台北國際書展延期至5/7-12舉行。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

▲2021台北國際書展將如期舉行！（圖為往年照／翻攝自台北國際書展臉書）

記者林育綾／台北報導

本土確診病例近日影響擴大，中央疫情指揮中心今（19）日建議無法嚴格執行防疫的大型活動停辦，如新竹台灣燈會已宣布停辦。而「台北國際書展」將於1/26-31日在台北世貿一館開跑，台北書展基金會表示，「目前已依照政府的防疫規劃，做好風險評估及萬全準備，書展將如期舉行；若疫情加劇，將配合中央規定限制容留人數，實施進場管制」。

▲▼唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人。（圖／台北書展基金會提供）

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▲唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人。（圖／台北書展基金會提供）

台北書展基金會今（19）日表示，2021台北國際書展沒有取消或延期的打算，目前依照CDC的防疫規劃，做好風險評估及萬全準備，將如期舉行。由於世貿一館的容留人數上限是2萬人，主辦單位每日都會控管進場人數，不會讓參展人數高於上限，且會做好防疫措施，並視疫情發展進行滾動式修正。

台北國際書展遵照中央疫情指揮中心最新公眾集會因應指引，其中「居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，以及有「發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾」不得參加書展活動

活動也將執行「實聯制」，使用台北市政府實名制My Code隨行碼系統，民眾皆須於驗票口量測額溫、出示掃描My Code隨行碼或身分證，再驗票入場。未擁有My Code隨行碼者，可事先上網申請並存取QR Code。

▲▼2021台北國際書展，成為疫情以來全球首個舉辦的大型實體書展。（圖／記者林育綾攝）

▲「2021台北國際書展」將於1/26-31日在世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

「2021台北國際書展」觀展民眾配合防疫措施 

1. 居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加書展活動。

2. 現場執行「實聯制」，使用臺北市政府實名制My Code隨行碼系統。民眾皆須於驗票口量測額溫、出示掃描My Code隨行碼或身分證，再驗票入場。尚未擁有My Code隨行碼者，請事先上網申請並存取QR Code。

my code隨行碼申請網址：https://mycode.gov.taipei/mycode

3. 入場時量測額溫，超過37.5度禁止入場。

4. 入場時以酒精清潔手部。

5. 入場應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，展期用餐請至展場外（如世貿二樓餐飲區）或專設餐飲區，經勸導不聽者，將通報台北市政府裁罰。

台北國際書展防疫規劃相關資訊：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/6

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