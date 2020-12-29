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唐鳳揭秘夢中學習法！「睡到自然醒」是關鍵　睡前看書掌握1訣竅

記者林育綾／台北報導

2021台北國際書展即將1/26-1/31舉行，天才IT大臣唐鳳擔任代言人之一，近來跟藝人林予晞一起合拍廣告片，除了以電波特效現身，今（29）日也以機器人現身記者會。而他也透露許多人好奇的「夢中學習法」的秘訣，其中關鍵是早上要「睡到自然醒」，而且在睡前讀書時「腦袋不要發出聲音，不要去判斷它，是從作者的角度來看完整本書」。

▲▼唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人。（圖／台北書展基金會提供）

▲唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人。（圖／台北書展基金會提供）

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今年初台北國際書展受到疫情影響，停辦實體書展，因此暌違700多天，第29屆台北國際書展將於1/26-1/31在世貿一館登場，成為疫情以來全球第一場大型書展，受到不少出版業界和書迷期待。今年書展更祭出首創百元「TiBE購書抵用券」，也全新規劃「書展共讀之夜」、「故事森林主題館」；而去年邀請的「主題國韓國」將延續登場，雖然國際作家無法來台，但會以「視訊連線」、「虛實整合」等方式提供多元豐富閱讀體驗。

▲▼唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人。（圖／台北書展基金會提供）

▲「數位代言人唐鳳」在廣告片中以電波特效現身。（圖／台北書展基金會提供）

今年書展也邀請唐鳳、林予晞擔任代言人，除了一起拍攝廣告片，也彼此分享對閱讀的看法。其中「數位代言人唐鳳」在片中以電波特效現身，穿越宇宙、腦洞大開、與ET手指相觸，再化身為《愛麗絲夢遊仙境》拿懷錶的兔子，在魔幻時空品一杯唐鳳式的英式下午茶。

▲▼唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人。（圖／台北書展基金會提供）

▲唐鳳化身為《愛麗絲夢遊仙境》拿懷錶的兔子。（圖／台北書展基金會提供）

▲▼唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人。（圖／台北書展基金會提供）

▲林予晞拍攝書展廣告片，面對困境時，在字裡行間尋找到力量，成為一位勇敢無畏的戰士。（圖／台北書展基金會提供）

而兩人拜讀彼此作品後，林予晞對於先出日文版再翻譯成中文的《唐鳳：我所看待的自由與未來》充滿敬意，特別是他將自己的智慧財產權及肖像權都公開捐出，覺得很了不起；唐鳳輕鬆笑答，「基本上就是一個人死了70年以後的概念。」唐鳳也好奇林予晞的攝影集《遊目 Nomadic Eyes》內容，林予晞說，所有照片都是自己處理，因為拍出來的照片自己沖洗的話，中間不會有任何懷疑。

▲▼唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人。（圖／台北書展基金會提供）

▲唐鳳有另類的睡眠學習法。（圖／台北書展基金會提供）

另外很多人對於唐鳳睡前看書、睡覺時即可吸收知識的「另類閱讀法」覺得相當神奇，而唐鳳透露，不是每次都能成功，類似像傳真機掃描文件，接著就在那邊撥號的過程，吸收也是需要耗掉8小時，只是當時就是在睡覺、在夢境中學習，重點就是早上要「睡到自然醒」。

唐鳳也說，睡前讀這些書籍的時候，「腦袋不要發出聲音，不要去判斷它，是從作者的角度來看完整本書」，讀知識性的東西需要比較有效率；但若是讀小說，就會享受跟它對話的樂趣，並想像各種畫面。

林予晞則分享，閱讀就像在生命的大海投擲瓶中信，書寫也是這樣，在茫茫大海中有緣撿到那個瓶子打開來看，有時候不一定是個偉大的作家，可能只是出過一本書的小作家也好，那個緣分也是很動人的。

▼影／唐鳳、林予晞擔任2021台北國際書展代言人：

在嶄新的2021書展中，韓國持續擔任主題國，舉辦「XYZ主題展」詮釋世代更迭、性別、第三性、人類末日⋯等，各種豐富且充滿想像力的意涵。展出形式採「實虛並進」，在實體展覽館內，除了展示上百本名人精選的文學、人文、社科代表作，還有以「未來的人們」主題，廣受全球關注的韓國圖畫書。

而韓國主題館虛擬參展的部分，精選120本「XYZ主題書籍」與重點童書、已授權台灣的作家出版品，以及更多韓國作家、文學評論家、科學家、人文學界代表、女性學者、編輯從業人員或跨領域專家，對談「XYZ主題」的知性影音節目。

「2021台北國際書展」由文化部主辦、台北書展基金會承辦、台北市政府、新北市政府、基隆市政府協辦，1月26日至31日於世貿一館1樓至2樓登場，將採「實體書展、線上書展」並進，展開全新規劃，全面給所有讀者閱讀新享受。

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