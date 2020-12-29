林予晞坦承「今年一部戲都沒拍」　靠閱讀健身撐2020：蹲低蓄能

▲林予晞代言「2021台北國際書展」與「唐鳳機器人」一起出席。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

「2021台北國際書展」將於1/26-31於世貿一館展開，也將成為疫情以來全球第一場實體大型書展！藝人林予晞再度受邀成為書展代言人，更與唐鳳政委合拍書展廣告片，她透露自己作為一個演員，在2020一整年「一部戲都沒拍」，但出版了第2本個人攝影集，同時也有更多餘裕閱讀和健身，從健身領悟到「蹲低蓄能」的道理。

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▲林予晞今年發行個人第2本攝影集《遊目》。（圖／TVBS提供）

林予晞提到，自己2020年一部戲都沒拍，雖有前年拍的戲在今年上，但原本談好今年要進行的案子，都受到疫情影響而暫停。而這一年除了出版第2本個人攝影集《遊目》，也積極健身，日前她在做某個需要重複蹲低、跳躍的動作時，一直都跳不高，教練說，「因為妳在蹲低的時候，蓄能不夠，才會跳不高」。她才從中領悟到，不只是「往上跳」這個動作重要，「下來」的動作也同等重要，當動作往下和蹲低的時候，也別忘記自己是為了往上跳躍而「蓄能」。

林予晞說，由於去年也受邀擔任書展代言人，但後來受到疫情影響取消書展，她坦承當時也感到可惜，也消極了一陣，但現在回想，2020年對大家來說，就是在「蓄能」，透過閱讀和身體的鍛鍊，加上明年初以書展來展開新的一年，她相信每個人在明年一定都可以做得更好。

▲林予晞代言「2021台北國際書展」，與「唐鳳機器人」一起出席記者會。（圖／記者林育綾攝）

此次與唐鳳合作拍廣告片，以「閱讀，是我的單人遊樂園！」為主題，打造閱讀現實與幻境交織的畫面，其中「數位代言人唐鳳」以電波特效現身，穿越宇宙、腦洞大開、與ET手指相觸，再化身為《愛麗絲夢遊仙境》拿出懷錶的兔子，在魔幻時空品一杯唐鳳式的英式下午茶；林予晞則潛入海中，展開一段書海尋寶冒險記，在面對困境時，在字裡行間尋找到力量，成為一位勇敢無畏的戰士，開啟一個接一個無窮想像力的單人遊樂園，邀請全台讀者跟著一起「翻頁再翻頁」。

林予晞也分享，閱讀就像在生命的大海投擲「瓶中信」，書寫也是這樣，在茫茫大海中有緣撿到那個瓶子打開來看，有時候不一定是個偉大的作家，可能只是出過一本書的小作家也好，那個緣分也是很動人的。

▲「2021台北國際書展」將於1/26-31日在世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

而今年書展也將全新規劃「書展共讀之夜」，預計於1/29週五晚間19:45-21:45舉行，由李明璁策展及擔任主持人，以「治癒的故事」為主題，廣邀所有愛書人，不管是作者、編者，或一般民眾到派對現場，利用3分鐘朗讀書中一段摘要，簡述故事。

參與人可以帶任何一種形式的「故事書」，小說、散文、詩歌、劇本、漫畫、 繪本等，甚至是自己的創作都不拘，期間並有特別來賓穿插上台，與讀者分享。而全程在朗讀、說故事過程中，還會有畫家同步在台下為分享的講者繪製「似顏繪」，為這場充滿時代感的活動留下紀錄。

影／唐鳳、林予晞代言「2021台北國際書展」

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